Piden explicaciones al Gobierno por la represión de “agentes armados sin uniforme” en la última marcha en el Congreso.

Al menos dos fotos se viralizaron en redes sociales en las últimas 48 horas. En ambas imágenes se ve a un agente de civil como parte del operativo que disparó a manifestantes en los alrededores del Congreso mientras se trataba la ley de propiedad privada. El hombre, aún no identificado, porta lo que parece ser una escopeta. En una de las fotos, sostiene la escopeta hacia abajo. En otra, la mantiene en posición horizontal.

Las fotos fueron tomadas en las afueras del Senado el jueves, cuando se trataba la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Ese día hubo disturbios, detenidos y heridos, tanto civiles como policías y gendarmes. El diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentará este lunes, en mesa de entradas del Congreso, una solicitud para que el Gobierno nacional explique, entre otras cosas, por qué, durante la marcha, hubo “agentes armados sin uniforme”. “También había otros sin armas”, agregó el edil a LA NACION.

GRAVÍSIMA REPRESIÓN EL JUEVES



Agentes armados sin identificación ni uniforme. Brutalidad con carros hidrantes generando disturbios donde no los había. Gas pimienta y persecución a más de 600mts de los supuestos “incidentes”. Servicios dispersos por todos lados.

La Ministra… pic.twitter.com/33mAq2Lwtp — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) August 8, 2026

Paulón no fue el único que se hizo eco de esas imágenes que registraron a un hombre de civil portando un arma larga. La senadora libertaria provincial María Florencia Arietto replicó en su cuenta de X el posteo de otro usuario con una foto similar de esa persona armada y escribió: “Recontra banco al oficial que cumplió con su deber; es más, si algún kuka lo denuncia, que sepa el oficial que lo defiendo pro bono”.

Lo recontra banco al oficial que cumplió con su deber, es más si algún kuka lo denuncia, que sepa el oficial que lo defiendo pro bono. https://t.co/jkWa2h0tpP — María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) August 9, 2026

“En Argentina, si un policía de civil interviene en un operativo o detención utilizando su arma de fuego, tiene la obligación de identificarse claramente, tipo “¡Policía!”, salvo que exista un peligro inminente para su vida o la de terceros". Actuar de civil de forma anónima para amedrentar viola la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059, que indica cómo son los protocolos de actuación policial y los reglamentos internos de cada fuerza.

La masiva movilización frente al Congreso de la Nación, convocada por organizaciones sindicales, sociales y gremiales en rechazo, sobre todo, al capítulo que permitía un aumento de la venta de tierras a extranjeros, finalizó con un fuerte enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Piden explicaciones al Gobierno por la represión de “agentes armados sin uniforme” en la última marcha en el Congreso. @EstebanPaulon

“Solicitamos que se cite ante esta Honorable Cámara de Diputados a la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que brinde explicaciones detalladas sobre, entre otros puntos, el motivo y justificación por los cuales se destacaron agentes de civil sin identificación visible ni uniformes en el procedimiento, agentes que portaban armas y, según registros visuales, apuntando sin miramientos al cuerpo de las personas participantes en la protesta”, se indicó en la resolución que será presentada por Paulón.

El legislador solicitó, además, que el Gobierno consigne si existe investigación “acerca de la represión injustificada desatada por más de dos horas hacia las y los manifestantes, quienes hasta ese momento se encontraban en total tranquilidad y sin generar disturbios”. Asimismo, el diputado exigió saber, además de conocer detalles sobre el operativo, si se identificó a “las o los agentes de las fuerzas de seguridad que efectuaron disparos directos hacia trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes en las inmediaciones del Congreso”.

Fuerte represión policial con disparos de gases y de balas de goma, camiones hidrantes luego de la protesta en el Congreso en rechazo a la ley de tierras Martin Cossarini

Represión policial con disparos de gases y balas de goma, luego de la protesta en el Congreso en rechazo a la ley de tierras Hernán Zenteno

Fuerte represión policial con disparos de gases y de balas de goma, camiones hidrantes luego de la protesta en el Congreso en rechazo a la ley de tierras Hernán Zenteno

De acuerdo con el Gobierno, en el operativo de este jueves participaron 820 agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Antes de las 21, desde el Ministerio de Seguridad informaron que tres manifestantes habían sido detenidos bajo los cargos de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que dos uniformados resultaron heridos: un prefecto fue atendido en el lugar, mientras que un gendarme fue trasladado al Hospital Churruca tras recibir un piedrazo en la cabeza.