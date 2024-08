Planes sociales | El fiscal presentó nuevas pruebas contra líderes piqueteros: pidió agravar los cargos contra Belliboni y volvió a apuntar contra Pérsico

Escuchar

El fiscal Gerardo Pollicita volvió a la carga este viernes contra dos de los máximos líderes piqueteros: Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. El fiscal apeló ante la Cámara Federal el fallo del lunes del juez Sebastián Casanello. Reclamó que Belliboni sea procesado por cargos más graves y que Pérsico sea indagado. En sus argumentos, Pollicita insistió en que los dos actuaron en connivencia para desviar de forma ilegal fondos por más de 572 millones de pesos a sus cooperativas entre 2020 y 2022.

Al líder del Polo Obrero el juez lo procesó por el delito de administración fraudulenta, pero no por los de extorsión y coacción agravada, delitos que también le achaca el fiscal y que podrían llevarlo a una condena mayor. Esto por el mal manejo del plan Potenciar Trabajo durante los años en que Alberto Fernández fue presidente.

Por otra parte, a Pérsico, referente del Movimiento Evita, que durante el gobierno de Alberto Fernández fue secretario en el Ministerio de Desarrollo Social, Pollicita había pedido que se lo indagara debido a que se le adjudica ser quien controlaba los fondos de los programas que después llegaban a las organizaciones sociales como la de Belliboni.

Pollicita presentó ese pedido durante la feria judicial, pero en su fallo del lunes el juez le dijo que no contaba con los elementos suficientes para una indagatoria. Ordenó, en cambio, medidas de prueba para avanzar en ese capítulo de la causa. Pollicita sostuvo que Pérsico estaba “de los dos lados del mostrador”, por ser funcionario y a la vez el líder de la agrupación piquetera, que también administraba planes.

En el recurso que presentó esta mañana, Pollicita expuso las pruebas que dice tener para justificar sus pedidos contra los dos piqueteros, y para señalar que Belliboni extorsionaba a las personas que estaban en las bases de su organización y eran destinatarias de programas sociales. Ambos líderes niegan todas las acusaciones.

Eduardo Belliboni

En el documento del fiscal, al que accedió LA NACION, el juez alega que había sanciones de la cúpula contra los destinatarios de la asistencia estatal, que se evidenciarían en los cuadernos secuestrados en uno de los comedores. “En su interior puede observarse un cuadro en el que se lee varias veces la leyenda ‘no comer’ con referencia a nombres de personas y al grupo en que estarían incluidos”, advierte.

También adjunta chats de WhatsApp que, de acuerdo con su visión, muestran cómo las altas y bajas del plan Potenciar Trabajo dependían del pago de “cápitas” que se les exigían a los beneficiarios y de su asistencia a las marchas del Polo Obrero, que fueron asiduas en esos años.

“Ello se ve reforzado con lo declarado por el imputado colaborador N° 1, quien refirió que le dijeron: ‘Decidimos que a los que debían cápitas de mucho tiempo y no movilizaban, que se los diera de baja. Me pasaron un listado y yo tenía que comunicarme con las personas y decirles que tenían que movilizar porque si no, las iban a dar de baja’”, indica además Pollicita, sobre uno de los testimonios que tiene en la causa.

Esa misma persona también aseguró ante la Justicia: “Chiquito Belliboni siempre mandó por WhatsApp en el grupo ‘Polo CABA’ audios de un minuto, dos minutos, a veces más también, diciendo que nosotros teníamos que convocar a la gente con fuerza a la movilización, siempre con fuerza, y a esa gente nosotros teníamos que avisarle personalmente que tenían movilización o enviar por los grupos. Ellos nos mandaban el instructivo también, mandaban unas fotos diciendo la dirección exacta donde iba a ser la movilización, poner la información que ellos nos daban media hora antes, con fuerza todo. Y lo mismo Jeremías [Cantero, número dos de Belliboni]”.

Otro relato que suma Pollicita es el de una persona que contó en sede judicial el funcionamiento del comedor Pavimento Alegre de Villa Zavaleta. “Tuve que ir un año a movilizaciones para que me den el Plan Potenciar. En las marchas nos tomaban lista. Y depende de cuántas veces faltaba la gente, le hacían llamados de atención. Yo consideraba mis jefes a Jeremías Cantero y Eduardo Belliboni, porque supuestamente eran los que se encargaban de que a nosotros nos entreguen el plan y todo. En el grupo de WhatsApp llamado ‘Pavimento Alegre’, que el administrador era Jeremías Cantero, había mucho disturbio por el tema de la entrega de la comida porque había gente que no recibía como correspondía”.

Según el fiscal, Belliboni y los suyos obligaban a los beneficiarios a ir a las marchas y a “permanecer determinada cantidad de horas sosteniendo banderas”, a la vez que les exigían que se tomaran selfies para comprobar la asistencia.

Pollicita sostiene que hubo un “acuerdo de impunidad” entre funcionarios-piqueteros y piqueteros. Dijo que de los $361.087.500 que recibió el Polo Obrero, al menos $219.955.153,73, un (60%), no habían sido devueltos ni rendidos al Estado nacional. La lista de quienes Pollicita pidió indagar incluye -además de a Pérsico- a otros exfuncionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social: Pablo Ariel País, Walter Alejandro Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Juan Migone, Mariana Noelí Fernández y Ernesto Vicente Paillalef.

Por su parte, este viernes Belliboni también se presentó en Comodoro Py y apeló la decisión de Casanello pero, en contraste con Pollicita, negó todas las acusaciones en su contra.

