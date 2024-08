La respuesta de Adorni cuando le preguntaron por las críticas Macri al entorno de Milei

Escuchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló este viernes tras las críticas que pronunció el expresidente Mauricio Macri hacia el entorno de Javier Milei durante el relanzamiento de Pro el jueves por la noche, en La Boca. Si bien el portavoz de la administración libertaria agradeció a los elogios por parte del extitular del Ejecutivo con respecto a la dirección del Gobierno, marcó que “Milei está orgulloso del equipo que tiene”.

“Estamos orgullosos del equipo, Milei está orgulloso del equipo que tiene y todos lo que lo conformamos estamos orgullosos de trabajar con el Presidente y consideramos que somos un equipo no sólo sólido sino que además hemos logrado grandes hitos en muy poquito tiempo” , indicó el vocero durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Enumeró asimismo que la administración libertaria logró “la baja de la inflación, ni hablar en temas de inseguridad o de narcotráfico, y hasta el regreso de los créditos” hipotecarios.

En ese marco, Adorni aseguró la unidad dentro del Gobierno: “Somos un equipo que no sólo se destaca por su capacidad de trabajo por los resultados, sino además por su solidez y lo bien que nos llevamos entre nosotros, así que no hay mucho más para decir sobre eso”.

Con respecto a la intención que expresó Macri de “ayudar” al gobierno de Milei, a Adorni le consultaron si hace falta una mayor presencia de Pro en las primeras filas del Gabinete. “[la ministra de Seguridad] Patricia Bullrich y [al ministro de Defensa] Luis Petri son dos ministerios de mucha relevancia y nosotros tenemos un equipo de pocos ministerios”, indicó.

En otro tramo de la conferencia, el vocero presidencial se refirió a la frase de Macri respecto de que muchos organismos estatales siguen “en manos de Sergio Massa y su gente“. “Hay que preguntarle a él por qué dio esa definición. No hablo por Macri. Respecto a los equipos, a Massa y a La Cámpora, estamos hace ocho meses y por supuesto que hay un montón de lugares que están en evaluación”, consideró Adorni.

“Milei lo dijo, no nos encerramos en nosotros mismos. ¿A quien se refería [Macri]? No lo sé. Se lo tienen que preguntar a él. No sé de dónde sacó el dato. Pregúntenle a él a quién hizo referencia, no nos consta que eso sea así; y si hay gente de gestiones anteriores, será gente que tiene el expertise para estar o que, llegado el momento, si evaluamos el perfil y no coincide con lo que pretendemos, será reemplazada. Desde diciembre que eso es así. Esta es la metodología de trabajo: persona que sirve se queda y el que no sirve se va”, agregó luego.

Asimismo, sobre las críticas de Macri hacia la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, el vocero se limitó a decir: “Nos ha sumado mucho valor que nos haya elogiado como nos elogió por lo que venimos haciendo y el cambio que llevamos adelante. Lo de ayer fue una opinión de Macri”.

Noticia en desarrollo

