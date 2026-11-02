Polémica en la Justicia federal de La Rioja: la hija de un juez salió al cruce de los cuestionamientos por su designación

CÓRDOBA.− La polémica en la Justicia Federal de La Rioja continúa después de que un camarista denunciado por acoso, Jorge Gamal Chamía, votó a favor designar en su tribunal a la hija del juez que lo investiga. La designada, Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe, hija del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien tiene a su cargo la investigación contra Chamía, difundió un comunicado para defender su trayectoria y la legalidad del nombramiento.

Chamía fue uno de los dos magistrados que votaron a favor de nombrarla jefa de Despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; el tercer integrante, José Camilo Quiroga Uriburu, votó en disidencia.

La funcionaria rechazó que su incorporación al cargo pueda explicarse por el parentesco con el magistrado: “Ser hija de un juez no es un mérito ni una falta: es un dato, y no reemplaza una trayectoria construida con trabajo propio”.

Para respaldar su posición, reconstruyó su recorrido en la Justicia Federal. Ingresó como escribiente interina en 2017, volvió al tribunal en julio de 2019 y permaneció allí hasta 2023. Luego pasó a la Fiscalía General del mismo tribunal mediante concurso público. Repasó que es abogada por la Universidad Nacional de La Rioja, magíster en Derecho por la Universidad Austral y docente concursada de esa universidad.

Su argumento jurídico se apoya en el artículo 15 del Reglamento para la Justicia Nacional, que establece que para cubrir estos cargos deben ponderarse la aptitud, la formación, la idoneidad, la conducta y la antigüedad. Sostuvo que el propio tribunal valoró su experiencia en el manejo de causas y la elaboración de proyectos de resoluciones.

También señaló que no registra sanciones disciplinarias y que obtuvo el tercer lugar en el orden de mérito de un concurso para el agrupamiento técnico jurídico del Ministerio Público Fiscal.

Daniel Herrera Piedrabuena y Jorge Gamal Abdel Chamía

El cuestionamiento a su designación partió de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Aclara que no cuestiona a la designada, sino que su nombramiento habría alterado el escalafón y postergado a empleados con mayor antigüedad. El gremio presentó un recurso para que se revise la decisión y advirtió que recurrirá a instancias superiores si no obtiene respuesta favorable.

Herrera Piedrabuena Iturbe aseguró que acatará lo que se resuelva sobre el recurso presentado y defendió que sus antecedentes sean evaluados sin que su identidad profesional quede reducida al vínculo familiar. “No pido un trato preferencial por ser mujer: pido que mis antecedentes tengan el peso que merecen y que mi identidad profesional no quede reducida a ser ‘la hija de’”, concluyó.

Habló Chamía

En paralelo, el juez Chamía salió a responder la denuncia por acoso presentada en su contra por María Emilia Galván, empleada del tribunal. En declaraciones a Radio Fénix, reconoció que existe una presentación judicial en su contra. “Es cierto que hay una denuncia, esta es una denuncia que se hizo en febrero en mi contra en Buenos Aires, de una persona que no conozco prácticamente”, dijo.

Explicó que llegó al tribunal en 2022 y que, poco después, la empleada comenzó a solicitar sucesivas licencias ya que se había radicado en Buenos Aires y había presentado certificados por atención familiar, que eran evaluados por el Departamento de Medicina de la Corte Suprema.

Calificó las manifestaciones de la denunciante como “inverosímiles y aberrantes” y afirmó: “Nunca tuve un diálogo con ella en todo el tiempo que estuve allí”.

Reconoció que una sola vez que Galván ingresó a su despacho lo hizo acompañada por una secretaria. Le planteó entonces un problema que habría tenido en otro juzgado. También negó haber coincidido con ella en un casamiento y en los ascensores de tribunales.

El camarista apuntó que el origen de la denuncia está en el conflicto por las licencias. Precisó que la presentación inicial fue en Buenos Aires, ante el juzgado del juez Daniel Rafecas, que luego se declaró incompetente. La causa llegó a La Rioja y quedó bajo la órbita de Herrera Piedrabuena, quien delegó la investigación en la fiscalía.