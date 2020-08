Miles de tucumanos se plegaron a la movilización del 17A contra el gobierno de Alberto Fernández, que se replicó en distintas ciudades de todo el país. Los participantes de la marcha ahora están en la mira de la Justicia tucumana Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font

Fabián López 18 de agosto de 2020

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La Justicia Penal provincial y el Ministerio de Seguridad local impulsan una investigación penal para definir posibles sanciones contra las personas que ayer se plegaron en esta provincia a la masiva manifestación del 17A contra el gobierno de Alberto Fernández, por supuestos incumplimientos a las normas que rigen por la cuarentena.

Así lo informaron este mediodía a la prensa el jefe de Policía de Tucumán, Manuel Bernachi, y el fiscal Carlos Picón, a cargo de la unidad que investiga delitos contra la Salud Pública.

Miles de personas marcharon ayer por las calles céntricas de la capital tucumana y se congregaron en la Plaza Independencia para expresar su malestar contra la reforma judicial y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional durante la pandemia de coronavirus. Si bien la mayoría de los manifestantes utilizó barbijo, el Ministerio de Seguridad habría aportado fotos y videos de la marcha a los fines de que la Justicia verifique si hay infractores a esa y otras normas de bioseguridad.

"Nosotros ya hemos realizado actuaciones procesales y hemos dado intervención a la Justicia sobre toda la actividad que hubo ayer. Todo eso es materia de investigación y fue puesto a disposición de la Justicia para su intervención", explicó a los medios locales Bernachi luego de participar, junto al fiscal Picón y al ministro de Seguridad, Claudio Maley, de una reunión con integrantes del Comité Operativo de Emergencia de Tucumán (COE).

El jefe de Policía aseguró que "hay varias situaciones que se han detectado y se ha puesto inmediatamente en conocimiento de la Justicia, que es la que deberá definir en ese ámbito si es que hubo alguna transgresión (a las medidas sanitarias) o si merece algún reproche la actitud o las actividades que realizaron ayer".

A su turno, el fiscal Picón recordó que "hay una ley provincial que es obligatoria y que establece el uso del barbijo". Y precisó las actuaciones que llevará adelante para establecer si hay personas que infringieron esa norma. "Hay que ver todas las filmaciones, esto nos va a llevar mucho tiempo, porque debemos hacer nuestro trabajo responsablemente", indicó. Y agregó: "El tema del distanciamiento social también está establecido no solo a nivel nacional y provincial, sino también por el propio Comité Operativo de Independencia".

El fiscal tucumano justificó la decisión de investigar a los participantes de la multitudinaria movilización. "Nuestra función es hacer cumplir la ley. La gente se enoja con el Ministerio Público, pero estamos haciendo cumplir la ley, que creo que no es algo del otro mundo, y entiendo que no estamos pidiendo nada supraespacial (sic), por llamarlo de alguna forma", argumentó.

También recordó que "están previstas sanciones administrativas y penales" para quienes infringen las normas establecidas por la cuarentena.

Por otro lado, Picón cuestionó a quienes ayer salieron a las calles para protestar contra el gobierno nacional. "En lo personal, me ha parecido muy triste, porque yo cuido a mi familia, cuido a mi padre, que no lo veo no sé hace cuánto. Como funcionario me pareció un acto de irresponsabilidad de mucha gente, no de todos", sentenció.

Además, opinó que "esto tira por tierra todo el trabajo que se viene haciendo en materia preventiva en desde la provincia y no pasa por ser anticuarentena o por no serlo". Por último, Picón expresó: "No va a faltar quien diga que tiene derecho constitucional a la protesta, lo que es válido, pero ¿en qué entorno?, cuando en Tucumán tenemos lamentablemente 600 casos de coronavirus al día de hoy".

Pese a las declaraciones del fiscal Picón y del jefe de Policía, Bernachi, fuentes del Ministerio Público Fiscal de Tucumán (MPF) aseguraron a LA NACION que no hay ninguna causa penal abierta contra los participantes de la multitudinaria movilización de ayer.

Quejas de la oposición Desde la oposición criticaron el accionar de la Justicia tucumana y pidieron respetar las garantías constitucionales. "El inicio de una investigación de oficio del Ministerio Público Fiscal contra quienes marcharon el #17A, es otra prueba de la doble vara que rige en la Justicia de Tucumán. Para los amigos, protección. Para quienes se expresan en contra del poder, todo el peso de la ley", manifestó, a través de su cuenta de Twitter, el legislador provincial de Juntos por el Cambio, José María Canelada (@Jota_Canelada).

"Está medida judicial es pura hipocresía. Quisiera saber si también se investigarán a los dirigentes gremiales que marcharon el sábado para obligar a los comercios a no vender en la previa del día del niño, por ejemplo", agregó el parlamentario opositor en otro posteo.

Canelada también señaló que "en Tucumán hay un récord de homicidios y robos". Y consideró que "la Justicia debería revisar sus prioridades y no transformarse en un ariete político para acallar a quienes claman respuestas al Estado".