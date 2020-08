Cientos de autos de acercan al Obelisco Crédito: Captura de TV

Una nueva movilización opositora cuestiona hoy, desde las 16, al gobierno de Alberto Fernández y las medidas políticas tomadas en el marco de la pandemia. La convocatoria, que surgió en las redes sociales, llamó a marchar en las plazas de todo el país.

Convocada a través del hashtag #17ASalimosTodos, los movilizados se manifestarán en contra del intento del Gobierno de reformar la Justicia, protestas por la inflación, la caída de la economía y el aumento de la inseguridad, y rechazarán también la extensión de la cuarentena -que cumple 150 días- y la excarcelación de detenidos, entre otras cuestiones.

Seguí el avance de la marcha, minuto a minuto:

16.05 | El mensaje del PRO

15.50 | Larreta refuerza las medidas de seguridad

"Tenemos que tener mucho cuidado", expresaba sin ocultar su preocupación uno de los ministros más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta en la previa de la marcha del 17A. Un operativo de seguridad reforzado entre policía porteña y la infantería intentará evitar desbordes e incidentes, mientras el jefe de gobierno porteño seguirá paso a paso una manifestación que, reconocen cerca suyo, protagonizan muchos de sus votantes.

15.35 | El sugestivo mensaje de Cristina

En un día marcado por el impacto del caso Astudillo y por el banderazo convocado en distintas ciudades del país, la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo un homenaje en redes sociales a José de San Martín a 170 años de su muerte, en el que abogó por "la unidad nacional".

15.20 | La crítica de Estela de Carlotto

"Vamos a ver qué pasa hoy. Esperemos que no pase nada que después tengamos que llorar. Que no haya personas heridas, comó pasó con C5N en la marcha anterior. Que caminen y después no se quejen. Y si después les falta una cama el día que tengan que asistirlos, va a ser por culpa de ellos", expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

15.01 | 17A: horario y lugares de la manifestación