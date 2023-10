escuchar

La cita a solas, mate de por medio y en horario matutino, ocurrió en Rincón de Milberg, la casa que Sergio Massa comparte con su familia en territorio tigrense. Hasta allí llegó el economista y varias veces funcionario Carlos Melconian, en una fecha que los protagonistas no quieren confirmar, pero sí anterior al 25 de agosto, cuando Patricia Bullrich designó al extitular del Banco Nación como su candidato a ocupar el quinto piso del Ministerio de Economía en caso de un triunfo de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones.

La reunión, de la que dio cuenta de modo sorpresivo Massa en su exposición ante empresarios nucleados en Came, el miércoles pasado, aún da lugar a controversias. Además del enojo de Melconian, quien confirmó que el encuentro existió pero acusó a Massa de “falta de códigos” por revelarlo, fue Javier Milei quien volvió a traerlo a la discusión durante el segundo debate presidencial, claro que esta vez para perjudicar de modo directo a Massa y a Bullrich, que no contestaron su chicana. “Melconian se juntó con Massa para pedirle que cuide la SIRA [Sistema de Importaciones], es decir que cuide un tongo, ¡que cuide la corrupción!”, se enfervorizó el candidato de La Libertad Avanza, dando por cierta la versión de Massa, algo que Melconian desmiente en relación al contenido de la charla.

“Que (Luis) Petri se lo diga a Melconian, que se reunió conmigo y me dijo que no elimine las SIRA”, disparó Massa en la sede céntrica de la Came, un rato después que el candidato a vicepresidente de Bullrich afirmara, ante el mismo auditorio, que eliminaría el cuestionado sistema electrónico que el Gobierno utiliza para la gestión de las importaciones.

Cerca de Melconian, que voló esta mañana desde Buenos Aires hacia Córdoba, se remiten a las declaraciones públicas del economista, el jueves en LN+ y el viernes, en el coloquio de Idea. Allí, y con lenguaje llano, Melconian calificó al ministro de “botón” y “vigilante” por revelar esa conversación privada, aunque destacó que la SIRA no continuaría si él fuera el próximo ministro de Economía. Sí habló de un tema que le interesaba discutir con Massa, que era avanzar en “una transición patriótica”, ganara quien ganase las próximas elecciones. “Por ahí anduvo la conversación”, refuerzan cerca del economista favorito de Bullrich.

Carlos Melconian en el Coloquio de IDEA Nicolas Sanz - IDEA

Desde el massismo aseguraron a LA NACION que Massa y Melconian “siempre tuvieron un gran vínculo, desde hace muchos años” y que el economista incluso confeccionó distintos informes para el hoy ministro, cuando conducía los destinos de Anses, durante los inicios de la gestión kirchnerista. “El estaba armando desde la fundación Mediterránea reuniones con todo el mundo, para venderle sus servicios al que sea”, dijo un dirigente muy cercano a Massa para explicar el motivo de la reunión, con tono irónico y en una versión bien distinta a la que da Melconian.

“Yo hablo con todo el mundo, hablé con Cristina [Kirchner], hablé con Massa y si me llamaba Alberto [Fernández], lo iba a ver a Alberto. Hablé con todo el mundo, pero no soy vigilante ni botón: lo primero que hay que decir es que si el tipo con el que me reuní no habla, yo no hablo ¿Qué tenés que andar hablando? Me paro acá al lado de él y vamos a ver a quién le cree la gente”, sostuvo el economista durante aquella entrevista en LN+, sin ocultar su molestia.

En relación a Milei, que intentó sacar tajada durante el debate de la difusión del encuentro privado, Bullrich tomó como suyas frases de Melconian, quien en días anteriores había cuestionado el plan dolarizador de los libertarios. Lo dijo Carlos Rodríguez [jefe de asesores económicos del libertario], que lo que quiere hacer Milei requiere un Plan Bonex o una licuación porque se animó a decir hiper. Carlos hasta me trató de mentiroso”, recordó Melconian, lejos de aquel encuentro en Tigre y desde hace rato principal espada económica de la candidata presidencial de JxC.