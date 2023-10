escuchar

El economista Carlos Melconian, elegido por Patricia Bullrich para estar al frente del Palacio de Hacienda en caso de llegar al gobierno, cuestionó la actitud de Sergio Massa por haber hablado públicamente de un encuentro que compartieron ambos. “Si me pongo mano a mano con Massa, en crédito personal, le gano 100 a cero, porque Massa habla y ya no le crees, y yo hablo y me hago cargo”.

“Yo hablo con todo el mundo, hablé con Cristina [Kirchner], hablé con Massa y si me llamaba Alberto [Fernández], lo iba a ver a Alberto. Hablé con todo el mundo pero no soy vigilante ni botón: lo primero que hay que decir es que no si el tipo con el que me reuní no habla, yo no hablo ¿Qué tenés que andar hablando?. Me paro acá al lado de él y vamos a ver a quién le cree la gente”, sostuvo durante una entrevista en LN+.

La apreciación del especialista económico fue en respuesta a un fragmento de una charla en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en la que el ministro contó una anécdota de que una reunión que mantuvieron hace tiempo.

“Melconian, desayunando en mi casa me dijo “por favor cuidame las SIRAs”, dijo Massa en alusión al Sistema de Importación de la República Argentina.

En ese sentido, el expresidente del Banco Nación criticó “la falta de códigos” del tigrense y consideró que, por ese rasgo que le atribuyó, “no pareciera haber nacido en un barrio”. “Estas cosas de vigilante y botón no me gustan. No tiene códigos, además de que es mentira (lo que dijo), la SIRA es un papelón”, agregó.

En tanto, a casi dos semanas de las generales, expresó su desacuerdo con los dichos de Massa, quien señaló en más de una ocasión que habrá una segunda vuelta electoral en la que los protagonistas serán él y su par de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

“Mi sentido común dice que patricia Bullrich dice que Patricia debiera ser presidente, no que va haber un ballotage. Si vos ponés un programa posible arriba de a mesa, un gobierno de austeridad que va a controlar todas estas cosas... pero ojo, que dentro de cuatro años tenés que chequear que eso pase”, dijo, y recordó que en Argentina “se viene dando que no hay una reelección” desde 2015.

