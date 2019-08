La entrevista que dio ayer el presidente del Concejo Deliberante de Maipú, provincia de Buenos Aires 01:09

José María Costa

Las fake news pueden afectar a todos. También a los políticos, que pueden tomar como veraz alguna de esas informaciones y luego realizar polémicas y equivocadas declaraciones.

Esto fue lo que sucedió con el presidente del Concejo Deliberante de Maipú, provincia de Buenos Aires, que en una entrevista con el canal de televisión local aseguró que el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, padecía una enfermedad por la que le quedaba poco tiempo de vida.

En una entrevista realizada ayer con el Canal 5, Javier Santarone comenzó analizando el resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO): "Ha sido contundente el mensaje de la ciudadanía. Yo, particularmente, no lo esperaba. Creí que Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, íbamos a hacer una mejor performance".

Luego agregó: "Me da cierta pena, por ahí, la vuelta del kirchnerismo de Julio De Vido, de Amado Boudou y de Aníbal Fernández".

"También este hombre, Alberto Fernández, que justo es un hombre que está enfermo de cáncer que esta por. que le queda poco tiempo de vida. Que sea candidato a presidente me parece muy poco atinado", aseguró Santarone en la entrevista, y cerró: "La gente ha sido contundente y ha elegido. Veremos qué pasa en octubre. Obviamente los políticos tienen la obligación de hacer todos los análisis posibles para darnos certidumbre a los argentinos".

La fake news que le jugó una mala pasada

LA NACION se contactó con Santarone, que se mostró dolido por sus dichos, a los que tildó de desatinados y producto de haber leído una noticia falsa sobre la salud de Alberto Fernández.

Reacio a explayarse en el tema, compartió con este medio un breve comunicado que escribió en el que explica: "Estoy muy apenado por el comentario desafortunado y fuera de lugar que realicé, por lo que convoqué a este medio [El canal 5 de Maipú] para pedir las disculpas del caso".

"También lo voy a hacer a través de un mail al doctor Fernández, explicándole toda la situación, ya que en la nota me hice eco de un rumor infundado que había aparecido en las últimas semanas. Fue de una manera irresponsable y con una forma que no es propia de mí", detalló en el texto, y agregó: "En los 18 años de esta actividad he tratado siempre de manejarme de manera responsable y ayer no lo he hecho".

Santarone dijo también: "Soy consciente que con esta declaración le he hecho daño a mucha gente, así que la verdad me siento apenado por ello. Apenado porque también formo parte de un grupo de trabajo que se siente mal por este tema".

"Por eso pido las disculpas del caso, no solamente al doctor Fernández, sino a todas las personas que se han sentido afectadas y tristes. Creo que este tipo de declaraciones no contribuyen absolutamente en nada, por lo que corresponde de mi parte ofrecer el más sincero reconocimiento del error que he cometido manifestándome de esa manera. Agradezco la posibilidad que me dan y espero sepan entender y sean aceptadas estas sinceras disculpas", cerró el texto.