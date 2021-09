Por impedir un aborto: Elizabeth Gómez Alcorta habló sobre la denuncia a Juan Manzur en 2019 y dijo que lo volvería a hacer

Corría el año 2019 cuando a Lucía, de 11 años, el gobierno de Tucumán le puso trabas para impedirle abortar. Había quedado embarazada tras ser violada por su abuelastro. En reacción al hecho la ahora ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció lo ocurrido y uno de los implicados fue el entonces gobernador Juan Manzur, el actual coordinador en la Jefatura de Gabinete.

Esta mañana, en el primer día de gestión de Manzur en su nuevo rol, y a pesar de asegurar que se imagina una buena convivencia con el exmandatario provincial, Gómez Alcorta ratificó su accionar y dijo que volvería a realizar la denuncia, al calificar lo ocurrido como “tremendo”, dado que tras esa decisión de 2019 la niña fue sometida a una cesárea y su bebé murió a los diez días de nacer.

“En estos meses de gestión he estado en Tucumán en dos oportunidades y estuve reunida por agenda institucional con Manzur. El contacto ha sido cordial, pero eso no niega lo que se sabe, que en marzo de 2019 le hice una denuncia para que se investiguen las responsabilidades de todos y de todas quienes habían obstaculizado una ILE (por Interrupción Legal del Embarazo)”, comenzó la ministra de las Mujeres en diálogo con AM 750.

“Del mismo modo en que lo hice en marzo de 2019 lo haría hoy, la semana que viene y el día que deje de ser ministra, porque eso no lo hice en calidad de ministra, lo hice en calidad de militante feminista y de derechos humanos. La haría contra quien tenga que hacerla”, ratificó Gómez Alcorta.

Despreocupada por las críticas que recibió debido a que tendrá que compartir tareas con Manzur, la funcionaria dijo no ver “ningún problema” en la articulación con el líder de los ministros. “La política de género y diversidad es prioridad del Presidente y de la vicepresidenta, que son quienes fijan las grandes líneas políticas, y estoy absolutamente segura de que no va a haber ninguna modificación”, comentó en un intento de llevar tranquilidad luego de los reparos de las organizaciones feministas -como Actrices y Periodistas Argentinas- por la incorporación del exgobernador tucumano en el Ejecutivo nacional.

Ninguna mujer entre los nuevos ministros

La elección de Manzur no fue el único reclamo. Las críticas también llegaron por la falta de mujeres en la renovación del elenco que acompaña a Alberto Fernández. “No voy a negar que la política sigue siendo un ámbito masculinizado y esta es una de las luchas que estamos dando y que tenemos que seguir dando”, dijo Gómez Alcorta, que insistió con su “preocupación” al respecto, después de reunirse con Fernández y abordar la cuestión.

“¿Alcanza con la preocupación? Claro que no”, manifestó la ministra, que sin embargo destacó la “más alta participación femenina de la historia” en los cargos jerárquicos de la administración pública nacional y la incorporación de mujeres en organismos con elevada presencia territorial y estratégica como PAMI, liderado por Luana Volnovich; la Anses, a cargo de Fernanda Raverta; y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuya interventora es Cristina Caamaño.

“No digo esto para no hacerme cargo de lo otro, lo digo para contextualizar. Mientras que en cada familia las cargas de cuidado sigan estando en nuestras espaldas y cuerpos, eso tiene un impacto directo en la participación en el mundo laboral, de la política, de la gestión sindical”, sintetizó Gómez Alcorta.