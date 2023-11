escuchar

Este domingo, finalmente, los dos candidatos a presidente de la Argentina, Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) se verán las caras en el debate presidencial previo al balotaje del próximo domingo 19 de noviembre.

Entre los puntos que especifican la manera de llevar a cabo este debate, que se desarrollará a partir de las 21 horas en la Facultad de Derecho de la UBA, hay uno que prohíbe a los candidatos llevar consigo o leer algún apunte escrito previamente. Esta medida tiene una explicación y se vincula con una decisión que tomó la Cámara Nacional Electoral (CNE) en la previa de este evento.

Por qué no se puede leer en el debate del balotaje 2023

El Código Electoral Nacional (ley 27.337) establece que los candidatos y sus representantes, en una audiencia realizada con la Cámara Nacional Electoral (CNE) y otras organizaciones comprometidas con los valores democráticos, deben acordar los puntos básicos del reglamento para desarrollar el debate. En caso en que los representantes no lleguen a un acuerdo, la que debe dirimir el punto en controversia es la misma CNE.

En el caso específico de llevar apuntes al debate, Massa y sus representantes pidieron que no puedan utilizarse, en tanto que los hombres de Milei solicitaron que sí se puedan leer. En LN+, la periodista Eleonora Cole contó cómo se había definido este contrapunto: “La CNE definió que los apuntes no se pueden llevar. Se puede llevar una hoja en blanco, con una lapicera para escribir en ese momento, pero no se puede llevar ningún tipo de apunte”.

A la hora de explicar las razones de esta decisión, la conductora expresó: “¿Cómo tomaron esta decisión? Se fijaron en qué pasó en 2019 y en ese año no se permitió, y dijeron: ‘Vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en 2019′”.

Javier Milei quería leer apuntes en el debate y Sergio Massa, no; finalmente la Cámara Nacional Electoral dirimió el asunto y señaló que no estaría permitda la lectura durante el desarrollo del evento (Photo by AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP) AGUSTIN MARCARIAN - POOL

De este modo, al igual que lo que sucedió en el debate presidencial de 2019 ―cuando no se llegó a la instancia del balotaje―, este domingo, en el debate presidencial se prescindirá de apuntes para leer por decisión de la CNE.

Cómo es el debate presidencial

El encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está pensado para que dure una hora y 50 minutos aproximadamente, y la estructura está organizada en tres bloques. El primero es de apertura y presentación, donde los candidatos tienen un minuto introductorio para presentarse. Además, en este bloque se exponen los ejes temáticos “Economía”, “Relaciones de la Argentina con mundo” y “Educación y Salud”. En tanto, en el bloque dos se discuten los otros tres temas: “Producción y trabajo”, “Seguridad” y “Derechos Humanos y convivencia democrática”.

Durante el debate de los ejes temáticos, cada postulante tiene seis minutos para administrar a su elección. Cuando un candidato termina de hablar, automáticamente tiene la palabra el otro candidato. Los moderadores solo intervienen si un candidato habla más de dos minutos seguidos. Si ambos candidatos hablan a la vez, el tiempo sigue corriendo para los dos, y allí los moderadores intervendrán para volver al diálogo sin interrupciones.

Finalmente, el tercer bloque es el de cierre, donde cada postulante tiene hasta dos minutos para transmitir un mensaje final al electorado, que está enmarcado en la pregunta “¿Por qué quiere ser presidente?”

Durante todo el debate está previsto que haya pausas de programación para que cada candidato pueda conversar con sus asesores.