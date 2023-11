escuchar

La recta final hacia el balotaje del próximo 19 de noviembre encuentra a Javier Milei en un lugar cuanto menos curioso para cualquier candidato a las puertas de la Presidencia. Con el fin de evitar el desbande en sus propias filas, el referente de La Libertad Avanza debió calzarse el traje de político profesional –un rol ajeno al de sus intereses– y salir a ponerse al frente de una reunión clave que congregó a sus diputados y senadores nacionales electos, muchos de los cuales expresaron sus molestias por el pacto con Mauricio Macri.

Al tomar la palabra en el encuentro de este lunes por la noche en el Hotel Libertador –el segundo con su tropa de legisladores (36 diputados y ocho senadores) en menos de dos semanas– Milei buscó disipar las dudas: negó que exista algún tipo de compromiso político con el ala dura de Pro de cara a un eventual gobierno. Una aclaración que, según pudo saber LA NACION, habría hecho mella en los presentes, pese a que a lo largo del cónclave no faltaron los momentos de tensión.

“Hay integrantes del espacio que tienen reparos de un acuerdo con Macri”, reconocieron este martes desde La Libertad Avanza ante la consulta de este diario. Y añadieron, optimistas: “Seguramente vamos a seguir trabajando sin problemas por las ideas de la libertad”.

Javier Milei junto a sus diputados y senadores nacionales electos, en el Hotel Alvear

La presencia que más llamó la atención en el Hotel Libertador fue la de Pablo Ansaloni, referente del Partido Fe, al que se lo puede ver, de saco negro, al fondo de la selfie publicada en redes por la periodista Marcela Pagano. Es que, la semana pasada, Ansaloni había dado a entender que abandonaba definitivamente La Libertad Avanza. “Yo soy de origen peronista, del Partido Fe, fui perseguido, acosado y amenazado por este señor Macri, y nunca podríamos estar a la par de esta persona que endeudó a la Argentina por décadas”, dijo durante una entrevista con Radio Provincia, un medio público que depende de la gestión de Axel Kicillof. En el encuentro le fueron recriminados esos dichos. El sindicalista atinó a aclarar que su malestar no es con el líder de La Libertad Avanza, sino con el expresidente.

Otro momento que generó suspicacias fue la retirada temprana de Carlos Kikuchi. “Ahora se tocan los temas de fiscalización”, se justificó ante la prensa al momento de salir del hotel, ubicado en pleno centro porteño. Quien fuera uno de los principales armadores de La Libertad Avanza se fue cuando promediaba la reunión, en un gesto que pareció graficar su nuevo lugar: desde el día después de los comicios generales, el encargado de ajustar las clavijas de las bancadas de diputados y senadores que irán al Congreso es Guillermo Francos, el virtual ministro del Interior de Milei.

Carlos Kikuchi Anibal Greco

El libertario había escenificado ese empoderamiento a Francos en la primera reunión con sus legisladores, cuatro días después de la primera vuelta. En ese encuentro, Milei transmitió una consigna: que a partir de ese momento todos los legisladores debían reportarse con el exdirector del BID. “Hablen con Francos. ¿Querés un café? Pedile a Francos. Ese fue el mensaje”, dijo uno de los presentes en aquel cónclave del 25 de octubre.

Fugas latentes

No fue un comienzo de semana tranquilo para Milei. Pese al esfuerzo por apaciguar las aguas, dentro de La Libertad Avanza no faltan los que públicamente ponen el grito en el cielo por el acercamiento con parte de la “casta” política. Tras varias versiones que se desparramaron en los últimos días, esos cortocircuitos fueron finalmente confirmados por ocho de los 13 diputados provinciales bonaerenses electos del espacio, que a través de un duro comunicado –curiosamente difundido por el sector de prensa de La Cámpora– manifestaron su “disgusto” por lo que consideran un intento de Macri de “cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional”.

“Pareciera que no bastó que la sociedad dejara a ‘Juntos por el Cargo’ (sic) afuera de la posibilidad del balotaje, pareciera que el expresidente no entiende el mensaje de más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre”, se lee en uno de los pasajes más candentes del escrito, que finaliza, no obstante, reafirmando “la pertenencia” al espacio y la intención de continuar “hasta alcanzar los objetivos trazados desde el primer día”.

Javier Milei en La Nación+ con José del Río ENRIQUE GARCIA MEDINA

Según informó LA NACION, son apenas cinco los legisladores electos que hoy parecen fieles a la futura bancada violeta, además de los dos con mandato vigente que también están comprometidos con el espacio. Los eventuales bloques de La Libertad Avanza, tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense, están conformados por outsiders de la política y referentes de “sellos de goma” o de partidos chicos que ingresaron a las listas producto de los pactos tejidos para el armado nacional.

Sin ir más lejos, el principal impulsor de aquel comunicado que desafía los lineamientos trazados por el propio Milei fue el legislador bonaerense electo por la cuarta sección, Fabián Luayza. Se trata de una figura con pasado político en el peronismo que, hasta principios de este año, fue funcionario ni más ni menos que del gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Se desempeñó como director provincial de Equipamiento Escolar, bajo la órbita de la cartera educativa que conduce Alberto Sileoni. Renunció a ese puesto “por motivos personales” para, al poco tiempo, asumir como apoderado libertario en el principal distrito del país.

Fabián Luayza junto al gobernador Axel Kicillof y el exministro de Educación Alberto Sileoni

Luayza es, a su vez, miembro de la agrupación Rojo Punzó, que tiene como líder al exlegislador provincial Fernando Rozas, de activos movimientos en la entretela de la política bonaerense. Ambos además forman parte de Unión Celeste y Blanco, uno de los sellos partidarios que conforman a La Libertad Avanza a nivel nacional. Es el mismo con el que Francisco de Narváez venció a Néstor Kirchner en las recordadas elecciones legislativas de 2009.

