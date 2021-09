Porro en Palermo o en la villa: el pedido de Horacio Rodríguez Larreta tras el cruce entre María Eugenia Vidal y Axel Kicillof

Con una campaña cargada de rispideces, la precandidata de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad María Eugenia Vidal fue tildada de “discriminadora” cuando dijo que no es lo mismo consumir un cigarrillo de marihuana en Palermo que en la villa. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que apuntala su candidatura, se refirió esta mañana a la polémica e hizo una advertencia al pedir tratar el tema “con profundidad” y “no simplificarlo”.

Durante la presentación del Plan Elecciones Seguras, el mandatario capitalino fue consultado por los cruces que se desataron esta semana. “Como criterio general siempre creo en la libertad”, anticipó. Sin embargo, señaló que lo relacionado al consumo de drogas “es muy complejo” y trazó cierto paralelismo con la posición que marcó la exgobernadora Vidal, con quien se consideran “amigos”.

“El tema del consumo de drogas es muy complejo, tiene aristas que derivan en la seguridad, el narcotráfico, en la posibilidad de los chicos de educarse, en la deserción escolar”, comentó Rodríguez Larreta, quien agregó: “Tiene mucho que ver con eso, en los barrios vulnerables pega y destroza las familias, por eso me parece que es un tema que hay que tratarlo con mucha más profundidad y no simplificarlo”.

El consumo de marihuana despertó un nuevo cruce entre Vidal y Kicillof Archivo

En una entrevista que le concedió a Filo News, Vidal había asegurado: “Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado, con amigos, tu pareja, o solo; y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado”.

Esa expresión despertó disgusto del otro lado de la Avenida General Paz, territorio que la ahora precandidata porteña gobernó entre 2015 y 2019. “Es un pensamiento tremendamente discriminador y que explica bien por qué se vuelve a la Capital. Lo que ocurre en la Provincia es algo que no llega a comprender”, le respondió el mandatario bonaerense, Axel Kicillof.

La postura de López Murphy

Mientras tanto, Ricardo López Murphy, que compite en la interna de JxC con Vidal en la Ciudad, también sentó postura al respecto. “El argumento que reconozco y que me parece inevitable es que si se trata de personas adultas que han decidido consumir, no veo cómo el Estado debería impedirlo. Ahora, consumir drogas me parece muy mala decisión y creo que la lucha exitosa contra el tabaquismo hay que replicarla contra las drogas”, comentó.

“Las drogas hacen mucho mal y eso debe ser el comienzo de cualquier debate”, añadió.

