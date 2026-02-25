Posponen la indagatoria del tesorero de la AFA porque presentó nuevos abogados

El juez federal Diego Amarante pospuso la declaración indagatoria del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que estaba prevista para el viernes 6 de marzo, y fijó una nueva fecha para el miércoles 11 del mismo mes, debido a que el dirigente cambió sus abogados y éstos necesitan interiorizarse del expediente.

No es un simple trámite administrativo, ya que la AFA decidió suspender el fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo como medida de fuerza por la citación a indagatoria al presidente de la entidad madre del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia, prevista para el jueves 5 de marzo.

Se desconoce si con la postergación de la indagatoria de Toviggino para el 11 de marzo, los clubes decidirán otra medida de fuerza en esa semana.

Toviggino y Tapia fueron citados a declarar como sospechosos, junto a la AFA e integrantes de la comisión directiva de la entidad, por supuesta evasión fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) les reprocha haber retenido aportes patronales e impuestos en los períodos 2024 y 2025. La AFA dice que no pagó porque estaban suspendidas las ejecuciones para las organizaciones sin fines de lucro, pero luego, anoticiada de la denuncia, canceló la deuda.

ARCA dice que cuando se venció el pago no estaba realizado y por eso reclama $19.000 millones en impuestos, además de denunciar el supuesto uso de facturas apócrifas.

Amarante decidió cambiar la fecha de la declaración indagatoria a pedido del nuevo abogado de Toviggino, Marcelo Rochetti.

El magistrado entendió que era razonable y pospuso el trámite para el 11 de marzo.

Rochetti era jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Cristian Ritondo (2015-2018), durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

En 2018 presentó su renuncia, tras denuncias de Elisa Carrió que lo vinculaban a negocios con Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo, y supuesto operador judicial.

La sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Tadeo Boubon

Las acusaciones

Toviggino, al igual que Tapia, está acusado de haber retenido aportes previsionales y de haber evadido el pago de impuestos. Además, se les prohibió la salida del país, aunque luego el juez levantó la medida con respecto a Tapia.

Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros: retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia, el monto incluido sumó $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.

La sindicatura abarca a la AFA, como organización, a Claudio Fabián Tapia, a Pablo Ariel Toviggino y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez.

El organismo recaudador del Estado nacional evaluó que se trata de una apropiación indebida de tributos, porque la AFA actuó como “agente de retención” de la plata de jugadores, empleados o proveedores y no se los dio al fisco. “Al no depositarlos, la AFA abusó de la confianza depositada por la ley”, dijo.

Además de esta causa, la AFA es investigada por posible lavado de dinero, en jurisdicción de Lomas de Zamora, por una supuesta administración fraudulenta ante el desvío de fondos cobrados en los Estados Unidos, y por el presunto uso de testaferros, en un encubrimiento de lavado de dinero, en otro caso, contra su tesorero Toviggino.