Javier Milei y sus medidas, en vivo: internas en el oficialismo y la oposición

MONTEVIDEO.- El viaje de Manuel Adorni a Punta del Este por el fin de semana de carnaval, que motivó la apertura de la causa por enriquecimiento ilícito en su contra, no fue solo una escapada “estrictamente familiar”, como dijo el jefe de Gabinete. Incluyó una reunión con empresarios, en la Trump Tower, organizada por Marcelo Grandio y Rolando Rozenblum, referente de la colectividad israelita local, que como dueño de casa ofició de anfitrión.

La reunión fue revelada el domingo por eldiario.ar, que dijo que se trató de una cena tarifada en la que una docena de empresarios aportaron, cada uno, 1000 dólares. Rozenblum, CEO de uno de los principales colegios de Punta del Este, confirmó a LA NACION que la reunión se hizo, que hubo empresarios y que fue en su casa, pero negó haberles cobrado a los asistentes.