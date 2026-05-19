Javier Milei y sus medidas, en vivo: internas en el oficialismo y la oposición
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Confirman el sobreseimiento de Santiago Caputo por la denuncia de amenazas de Facundo Manes
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa en la que había sido denunciado por amenazas por el exdiputado nacional del radicalismo Facundo Manes, por un incidente ocurrido en la apertura de sesiones del Congreso en 2025.
El fallo es de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que confirmaron —por unanimidad— el sobreseimiento de Caputo.
Un empresario confirma que le armó una reunión a Adorni en Punta del Este en carnaval: “Fue una cena de camaradería”
MONTEVIDEO.- El viaje de Manuel Adorni a Punta del Este por el fin de semana de carnaval, que motivó la apertura de la causa por enriquecimiento ilícito en su contra, no fue solo una escapada “estrictamente familiar”, como dijo el jefe de Gabinete. Incluyó una reunión con empresarios, en la Trump Tower, organizada por Marcelo Grandio y Rolando Rozenblum, referente de la colectividad israelita local, que como dueño de casa ofició de anfitrión.
La reunión fue revelada el domingo por eldiario.ar, que dijo que se trató de una cena tarifada en la que una docena de empresarios aportaron, cada uno, 1000 dólares. Rozenblum, CEO de uno de los principales colegios de Punta del Este, confirmó a LA NACION que la reunión se hizo, que hubo empresarios y que fue en su casa, pero negó haberles cobrado a los asistentes.
Kicillof apura su instalación como candidato: apunta contra Milei y cita a los 135 intendentes bonaerenses para coordinar reclamos en salud
LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, citó para este martes a los 135 intendentes de la provincia para darle impulso a un reclamo conjunto por los recortes en salud impuestos por la gestión nacional de Javier Milei. El mandatario busca ponerse al frente de la movilización del miércoles próximo en defensa de la salud pública que convocaron gremios y agrupaciones del sector.
“El sistema de salud está en una situación crítica tras la desregulación de costos de tratamientos y la caída de ingresos de la población ha hecho que la situación sea realmente grave”, sostienen en el gobierno bonaerense. En la reunión con los intendentes tendrá protagonismo Nicolás Kreplak, ministro de Salud y uno de los cuatro ministros de Kicillof alineados con La Cámpora.
Preocupación en el Gobierno por la escalada de la interna en medio de la crisis por el caso Adorni
Sin poder aún recuperar el control de la gestión por la situación de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado en la Justicia por su presunto crecimiento patrimonial, el Gobierno quedó ahora inmerso en un nuevo conflicto que dejó expuesta como nunca antes la interna entre el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
La interna quedó a cielo abierto cuando Caputo, desde su cuenta de la red social X, acusó el sábado a Martín Menem, aliado a la hermana del Presidente, de manejar una cuenta anónima que emitía críticas a la administración mileísta. En el corazón del Gobierno hay inquietud por las consecuencias que podría tener esta nueva crisis, de la que hasta el momento el Presidente se mantiene en silencio, sin laudar ni para un lado ni para otro.
El PJ destrabó el reparto de comisiones en el Senado bonaerense, con un cambio de fichas entre La Cámpora y el massismo
El peronismo bonaerense acercó posiciones en el Senado provincial y destrabó el armado de comisiones, que había quedado empantanado por la interna que protagonizan los sectores leales a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof. Después de una semana en la que la distribución de cargos e integrantes de las comisiones se había trabado, se definieron los nombres que conducirán la de Asuntos Constitucionales y la de Reforma Política, dos puntos centrales del conflicto. El massismo, que iba a quedar al frente de la primera, cedió ese lugar a La Cámpora y, a cambio, conducirá la segunda.
El reparto de comisiones en la Cámara legislativa que conduce la vicegobernadora Verónica Magario había generado renovadas tensiones en la interna peronista. Magario oficializó el reparto con un decreto, hace dos semanas, que dejó en suspenso la integración de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, tironeada dentro del peronismo por ser una de las que debe tratar los posibles cambios en la mecánica de votación en la provincia (hay proyectos para instaurar la boleta única de papel, eliminar las PASO y restablecer la reelección indefinida de los intendentes).
Andrés Larroque habló sobre los rumores de una candidatura de Riquelme en provincia de Buenos Aires
Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires, se refirió este lunes a los rumores periodísticos que circularon sobre una posible candidatura del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, en territorio bonaerense y de cara a las elecciones de 2027.
Durante una entrevista radial, el funcionario que responde a Axel Kicillof dijo desconocer que el ídolo del Xeneize tenga la intención de sumarse a la contienda electoral. “Nunca lo escuché. En el espacio nuestro nunca lo escuché. No, la verdad que no”, dijo en diálogo con Toti Pasman para Radio La Red.
Santiago Caputo vinculó a Martín Menem una cuenta anónima de X con críticas al Gobierno y el diputado se defendió
La interna libertaria se encendió el fin de semana con un mensaje en redes de Santiago Caputo en el vinculó a Martín Menem con una cuenta anónima de X desde donde surgieron críticas al Gobierno y a varios de sus integrantes.
La cuenta, denominada @PeriodistaRufus, fue dada de baja, pero la tropa digital que responde al asesor presidencial capturó decenas de posteos con críticas y hasta creó un archivo en donde se almacenan 584 tuits borrados.
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