Milei habla en un evento del Banco de Valores en el Malba

El presidente Javier Milei diserta este martes por la mañana en un evento del Banco de Valores (VALO) que se desarrolla en el Museo Malba. Su discurso se da un día después de haber dado una clase especial en la Universidad de San Andrés. El mandatario fue presentado por el presidente de VALO, Juan Ignacio Nápoli, quien mostró su apoyo a la política del Gobierno.

Al comenzar a hablar, el libertario planteó una situación hipotética peculiar. “¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina y quiere saber cómo está el país? Puede ver la política desde los hechos, lo concreto. Mira el Boletín Oficial y mira los números. Dice, ‘el camino de la reconstrucción es maravilloso y va a ser potencia’“, introdujo Milei.

Luego, siguió con un ataque al periodismo y a los medios: “Pero si prende la tele dice ‘Argentina va al camino al peor de los infiernos’. Nunca se produjo una divergencia entre lo que dicen los datos y los medios, pero se ve que les agarró una abstinencia de pauta”.

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