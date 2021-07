“Prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos”: la desafortunada frase que Alberto Fernández pronunció en abril de 2020

“No lo dudé nunca: prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos”, dijo el presidente Alberto Fernández el 11 de abril de 2020. Poco más de un año después, la cifra que arrojó se convirtió en una profecía autocumplida. “De la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve”, había enfatizado, en una entrevista con Perfil.

Luego de haber atravesado una de las cuarentenas más largas del mundo, además de un cúmulo de estrictas restricciones, hoy la Argentina superó la trágica cifra de los 100.000 fallecidos a causa de la pandemia.

La premonición de Alberto Fernández y los 100 mil muertos por coronavirus

El significativo número de muertos se alcanzó después de que el país batallara una severa segunda ola de contagios por Covid-19, que, prácticamente, llegó a saturar muchos centros de salud, especialmente en grandes ciudades y capitales a nivel nacional.

“No podría vivir en paz sabiendo que pudiendo evitar una muerte dejé que esa muerte ocurriera. No quiero pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40 mil. No duermo más, no vivo más en paz. Entonces yo esa duda nunca la tuve”, señalaba el Presidente.

“El dilema entre economía y salud es falso”, había asegurado Fernández en abril pasado. “No podría vivir en paz sabiendo que, pudiendo evitar una muerte, dejé que esa muerte ocurriera”, planteaba. Sin embargo, la Argentina ya cruzó la barrera de los 100.000 muertos y, aun así, la economía no corrió mejor suerte que la tasa de mortalidad por el virus.

“Los que plantean el dilema entre la economía y la salud están diciendo algo falso. Sé que tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes también”, había planteado el mandatario.

Pero ahora el país suma 100.000 fallecidos y, solo de 2019 a 2020, la pobreza aumentó 6,5% y llego a un total de 42%. Según informes del Indec, al cierre del año pasado, en la Argentina había 19 millones de pobres. En el contexto de las restricciones para contener la pandemia se sumaron 3 millones más en 12 meses.

