Justicia: preocupación de abogados porteños por el veto del Gobierno a una candidata a jueza

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud por parte del Poder Ejecutivo Nacional para retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli, candidateada originalmente para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

El pliego de Michelli fue enviado al Senado por el Ministerio de Justicia, pero el Gobierno decidió bloquearlo cuando advirtió que Michelli es cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, que investigó y publicó casos de corrupción ligados a la administración mileísta.

Los abogados del Colegio de la Ciudad dijeron que el pliego ya tendría dictamen favorable de la comisión correspondiente del Senado. “Debe destacarse que el pliego en cuestión cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados, resultando aprobado en cada una de ellas”, destacaron los letrados.

Por eso, dijeron que “resulta indispensable preservar la confianza pública en que los procesos de selección y designación de magistrados se encuentran guiados exclusivamente por criterios de idoneidad, independencia y antecedentes profesionales”.

En la misma línea, enérgicamente pidieron evitar “toda circunstancia que pueda generar dudas acerca de la objetividad de las decisiones adoptadas”.

La decisión del Gobierno de vetar el ascenso de una candidata a jueza por ser la cuñada del periodista Alconada Mon fue cuestionada por otras entidades tribunalicias y la oposición. Desde Será Justicia, la entidad sostuvo que la medida del oficialismo implica “un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión”.

“Desaprobamos la improcedente conducta del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo la organización en un documento firmado por su presidenta, Inés Arias, y los vicepresidentes Mercedes Gozaini, Diego Calvo Suárez y María Eugenia Talerico.

El pliego cuenta con nueve firmas, lo que representa a la mayoría de los miembros de la Comisión de Acuerdos y las suficientes para convertirse en dictamen. Sin embargo, el oficialismo se niega a habilitar su tratamiento, una decisión que podría frustrar su designación.

La objeción de parte del Gobierno es que Michelli es la cuñada de Alconada Mon, quien realizó investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones.

El principal representante de esta postura es Juan Carlos Pagotto, senador riojano y presidente de la Comisión de Acuerdos. Llegó a la Cámara alta en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, y tiene línea directa con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La nota que pide el rechazo de la postulación fue también firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elegido para ese cargo por el presidente Javier Milei y su hermana.