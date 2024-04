Cristina Kirchner reaparece en público el sábado y anticipa duras críticas al gobierno de Javier Milei

Escuchar

La expresidenta Cristina Kirchner reaparecerá públicamente el próximo sábado en un acto en Quilmes, donde está previsto que haga un discurso sobre el “experimento del anarco-capitalista” y el “sufrimiento inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino” , según ella misma anunció esta tarde a través de las redes sociales. Lo hará en un momento en el que la oposición más dura al presidente Javier Milei siente que tomó aire tras la masiva protesta universitaria.

La propia Cristina Kirchner sostuvo que tomó la decisión de hablar nuevamente en público -algo que le venían reclamando sus adherentes- este miércoles. “Hoy llamé a Mayra (Mendoza) para decirle que este sábado voy a ir al acto, porque creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina , sobre este experimento del anarco-capitalista y el sufrimiento inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”, afirmó.

En el plano dialéctico, la también exvicepresidenta buscará replicar el discurso que el lunes pasado dio Milei a través de la cadena nacional. Ella misma lo blanqueó, al revelar que tomó la decisión de participar del acto, al que la invitó la intendenta camporista Mayra Mendoza, después de escuchar al Presidente. En lo estrictamente formal, el encuentro en el distrito del sur del conurbano servirá para inaugurar un microestadio que se llamará “Presidente Néstor Kirchner”.

El lunes temprano, recibí una invitación de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, que se llevará a cabo este próximo sábado a 21 años de le elección presidencial del 27 de abril del 2003, en la que mi compañero…

En la búsqueda de replicar la grieta, pero ahora con Milei como contraparte, la jefa del kirchnerismo dijo que maduró su reaparición pública luego de escuchar al Presidente “explayarse sobre el resultado de su gobierno, al que calificó de ´milagro económico´ y ´hazaña de proporciones históricas a nivel mundial´ , indicando que el mismo sólo es posible por el esfuerzo de la ´mayoría de los argentinos que están sufriendo´ pero que esta vez ese esfuerzo ´va a valer la pena´”, afirmó a través de la red social X.

En la misma línea, Cristina Kirchner parafraseó a Milei quien concluyó, en su intervención por la cadena nacional, que “no hay alternativa más que emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida” del que, según dijo, “ya hemos recorrido más de la mitad del camino”. Inmediatamente después la expresidenta confesó, en tono irónico, que le “resultó conmovedor” cuando el libertario apeló a su vieja frase “no es magia” .

La expresidenta viene aumentando su nivel de exposición luego del encierro al que la llevó la derrota del peronismo en las últimas elecciones. Su equipo de difusión publica con más frecuencia videos en la red Tik Tok y ayer la propia Cristina Kirchner salió al balcón del Instituto Patria para saludar a los manifestantes que se dirigían a la Plaza de Mayo en el marco de la marcha federal universitaria, en defensa de la educación pública.

Como dice el dicho: "los muertos que vois matais, gozan de buena salud".

Pero no solo Cristina Kirchner pareció envalentonarse después de la masiva demostración de los universitarios en la víspera, la más masiva desde que Milei desembarcó en la Casa Rosada. También Sergio Massa, el excandidato presidencial de Unión por la Patria, reapareció en ese contexto y este miércoles sus partidarios -entre ellos la diputada Cecilia Moreau- salieron a reivindicarlo, utilizando irónicamente el dicho “los muertos que vois matais, gozan de buena salud” .

Se trató de una réplica a declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien calificó de “cadáveres políticos” a algunos participantes de la marcha universitaria. Pero, en rigor, reflejó el cambio de clima en la oposición más dura, que venía golpeada en su autoestima , no solo por la derrota electoral sino porque -en especial el peronismo- se enfrascó luego en internas por el futuro liderazgo, que involucran al gobernador Axel Kicillof y al jefe camporista Máximo Kirchner.

Kicillof fue uno de los principales referentes de la oposición que participó ayer de la marcha universitaria . Lo hizo rodeado de intendentes bonaerenses y de funcionarios de su gabinete, aunque cuando intentó subir al palco montado por los organizadores en la Plaza de Mayo, le fue bloqueado el paso por sindicalistas de la CGT vinculados a Pablo Moyano y al gremio Fatun. Antes, el gobernador bonaerense había cuestionado el “ajuste permanente” que atribuyó a Milei.

Axel Kicillof llegó hasta la escalera del palco, pero no pudo subir al escenario y se retiró Rodrigo Néspolo - LA NACION

Con el objetivo de capitalizar políticamente la marcha universitaria, la bancada de diputados de UP avanzó este miércoles con una sesión especial en la Cámara baja, pero no logró conseguir el quorum pese a que varios legisladores de otros bloques -algunos radicales incluso- se presentaron en el recinto. También estuvieron espacios minoritarios de la oposición dura, como la izquierda. Pero no se plegaron sectores dialoguistas que no querían correr detrás del kirchnerismo .

En este contexto, Cristina Kirchner reaparecerá en público el sábado para la inauguración de un microestadio ubicado en Vicente López y Lafinur, en Quilmes. Según informó el municipio, cuenta con una capacidad para siete mil personas en cuatro tribunas que dan a una cancha multideporte. Lo que no se confirmó, aún, es si al acto será invitado el gobernador Kicillof, quien estuvo recientemente junto a la intendenta Mendoza, aunque ambos tenían cara de pocos amigos .