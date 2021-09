Presentaron un proyecto para echar a Fernanda Vallejos de la Cámara de Diputados

Diputados de la oposición presentaron este lunes un proyecto en el Congreso que busca excluir a la legisladora Fernanda Vallejos de la Cámara baja, luego de que trascienda un audio en donde insultaba las medidas del presidente Alberto Fernández.

“El tipo está atrincherado, como [Martín] Redrado en el Banco Central, en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad. No lo quiere nadie”, se escucha a Vallejos en un fragmento del audio que dura 11 minutos y agrega: “La derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri. Mirá si van a votar a este mequetrefe”.

El diputado nacional de la UCR Álvaro de Lamadrid, acompañado por los integrantes de Juntos por el Cambio Federico Zamarbide, Adriana Ruarte, Héctor Stefani y Pablo Torello, impulsaron hoy un proyecto de resolución que plantea excluir de la Cámara de Diputados a la legisladora del Frente de Todos por sus duras críticas hacia el primer mandatario. “Los insultos e injurias públicos vertidos hacia la investidura presidencial son incompatibles con el sistema de gobierno conforme a lo dispuesto por el art. 66 de la Constitución Nacional”, resaltó De Lamadrid.

Asimismo, el diputado radical destacó: “Conforme surge de los antecedentes parlamentarios, no se trata de la moral privada o de un modelo de virtud personal, sino de conductas que repercuten directamente sobre los intereses públicos que por su investidura debe proteger, sobre la defensa de los principios e instituciones democráticas”.

Días antes, el legislador había anunciado la medida en su cuenta de Twitter y había expresado: “El único que renunció indeclinablemente a gobernar fue Alberto Fernández. Si bien aún no renunció en términos políticos ya dejó de ser Presidente”.

El lunes a primera hora presentaré éste proyecto para excluir de la Cámara de Diputados a la diputada Fernanda Vallejos por sus improperios e irrespeto contra la figura presidencial. pic.twitter.com/hMQMs2Dy2k — Alvaro de Lamadrid (@AlvarodLamadrid) September 18, 2021

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en el escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo. Además de ciego parece que es sordo porque jamás ha escuchado nada de Néstor ni de nadie, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer”, también se escucha decir a Vallejos en el audio que está dirigido a un tal “Pedro”.