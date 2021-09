Explosivos audios de Fernanda Vallejos: la primera reacción de Alberto Fernández a los insultos de la diputada

El presidente Alberto Fernández, que está en medio de la mayor crisis política de su gobierno tras la presentación de la renuncia de cinco de sus ministros, se tomó unos segundos para sumarse a los repudios que recibió la diputada ultrakirchnerista Fernanda Vallejos, que le propinó una serie de insultos en un audio que se viralizó esta mañana.

“El tipo está atrincherado, como [Martín] Redrado en el Banco Central, en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad. No lo quiere nadie”, se escucha a Vallejos en un fragmento del audio que dura 11 minutos y agrega: “La derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri. Mirá si van a votar a este mequetrefe”.

El durísimo audio de una diputada kirchnerista sobre Alberto Fernández

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en el escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo. Además de ciego parece que es sordo porque jamás ha escuchado nada de Néstor ni de nadie, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer”, también se escucha decir a Vallejos en el audio que está dirigido a un tal “Pedro”.

Tras la viralización del audio, uno de los primeros en expresar su rechazo fue el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández y fue este mensaje el que aprovechó el presidente para darle “me gusta” a través de su cuenta oficial de Twitter.

El "me gusta" de Alberto Fernández al posteo de Aníbal Fernández en el que repudia los insultos de Fernanda Vallejos.

“La política se hace de cara al pueblo que nos elige. El peronismo es garantía de ello. Repudio los dichos de la Diputada Vallejos respecto del Presidente Alberto Fernández y de cualquiera de los compañeros. Eso no se hace Señora. El Peronismo es pueblo. Comiencen por respetar...”, escribió Aníbal en respaldo a Alberto a quien fue a visitar ayer a Casa Rosada pocas horas después de la renuncia masiva de ministros y mientras el Presidente estaba reunido junto a sus leales.

El descargo de Vallejos

Luego de que se hiciera público el mensaje, la diputada publicó un tuit en el que buscó explicar sus declaraciones: “Se hicieron en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo”.

“Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias”, manifestó Vallejos.

“Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Estoy segura que, en ámbitos privados, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos”, sigo en su descargo y cerró: “No hay mucho más para decir, más que lamentar también, la utilización de conversaciones del ámbito de lo estrictamente privado, dadas en un momento muy particular”.