Presupuesto 2025: el oficialismo admite que la ley no se sancionará en noviembre y Espert apuntó contra la sospecha más instalada

Falta apenas un mes para que finalice el año parlamentario y el proyecto de ley de presupuesto 2025 que envió el presidente Javier Milei sigue en pañales. Las negociaciones entre la Casa Rosada y los diputados de la oposición dialoguista marchan a paso lento, por lo que el oficialismo descuenta que el proyecto recién sería sancionado en diciembre –si las tratativas avanzan–, sea a partir de una prórroga de las sesiones ordinarias o en extraordinarias.

“Todavía no hay fecha de tratamiento en la Cámara de Diputados. Lo que sí es seguro es que no vamos a bajar al recinto hasta no tener los votos asegurados”, indicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, tras participar esta tarde en una charla en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El legislador sostuvo que la intención del oficialismo es que la ley estuviera sancionada el 30 del mes próximo por ambas cámaras, pero difícilmente se logre llegar a ese plazo, admitió.

En efecto, en la primera ronda de negociaciones –que comenzó hace dos semanas– Espert y los delegados del Ministerio de Economía recibieron las propuestas de modificación por parte de los bloques dialoguistas y de los gobernadores; esta semana se espera que el Poder Ejecutivo realice la devolución correspondiente. Todavía queda un buen trecho por recorrer.

Estas demoras en las negociaciones no hacen otra cosa que dar rienda suelta a las suspicacias –alentadas desde la propia Casa Rosada – de que el presidente Javier Milei no estaría urgido en que el Congreso apruebe en tiempo y forma el presupuesto 2025. Esta situación le permitiría, como este año, prorrogar el vigente para luego administrar las partidas a su arbitrio.

Espert echó por tierra esas sospechas. “Es la primera vez en la historia argentina que un presidente presenta, en persona, un presupuesto. En algún lugar me causan gracia aquellos periodistas que me preguntan si el Gobierno tiene interés en sancionarlo. ¿Cómo no vamos a tener interés en aprobarlo? Por supuesto que tenemos interés, pero con déficit cero. Y nunca descuidando la cuestión social, gravemente afectada por la crisis que hemos heredado”, enfatizó.

“Vamos a trabajar todo lo que sea posible para el primer presupuesto de la historia argentina con déficit cero, presentado por un presidente, sea ley”, insistió.

Espert disertó sobre el “Rol del Estado para el desarrollo nacional”, encuentro que fue organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas –presidido por Gabriela Russo– y la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) –encabezado por Gonzalo Lecuona–. Allí, el presidente de la Comisión de Presupuesto volvió a arremeter contra los municipios que cobran tasas municipales en las boletas de servicios para engrosar las arcas de sus respectivos intendentes.

Durante su disertación, que estuvo moderada por el economista Hernán Hirsch Treves, Espert sostuvo que gobernadores e intendentes subieron impuestos provinciales y tasas municipales utilizando “como excusa” la reducción en las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias.

“La Nación redujo el impuesto inflacionario y, a partir de enero próximo, el impuesto PAIS. Recortó las transferencias discrecionales a las provincias y, como respuesta, algunas subieron impuestos provinciales y varios municipios, las tasas. En estos casos los ciudadanos nos tendremos que poner los pantalones y litigar cuando no corresponda que nos cobren una tasa”, advirtió.

El legislador insistió en que la Corte Suprema, en el fallo Raffo de 2009, resolvió que el cobro de una tasa municipal “solo es admisible cuando hay una clara contraprestación”. “Como en un edificio: la expensa ordinaria debería ser el equivalente a lo que los municipios reciben de coparticipación de las provincias. Las tasas municipales deberían ser como una expensa extraordinaria, es decir, para atender situaciones extraordinarias”, indicó.

Laura Serra Por