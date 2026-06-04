Primera reacción de Milei tras la aprobación de los pliegos judiciales: lo definió como “el inicio de la reconstrucción”

El pliego de la candidata a jueza Verónica Michelli, cuñada del periodista de investigación de LA NACION Hugo Alconada Mon, salió aprobado este jueves del Senado. Esto pese a que el Gobierno intentó retirarlo y después dilatar su tratamiento, cuando dio marcha atrás con la intención de promover a Michelli para el Tribunal Oral Federal Criminal 3 de La Plata sin esgrimir los motivos oficiales.

Ahora todo está en manos de Milei. Para que el ascenso de Michelli se concrete, el Presidente junto al ministro de Justicia, Juan Mahiques, deberán firmar un decreto que termine de sellar su nuevo rol.

En las últimas horas, en la Casa Rosada se barajaba la posibilidad de que el Presidente no ratificara el nombramiento del Senado y que el caso de Michelli quedara en un limbo, ya que así no podría acceder a la designación. Constitucionalistas consultados por este medio pusieron reparos a esta estrategia ya que refirieron que sería como si el Presidente se negara a publicar una ley previamente sancionada en el Palacio Legislativo.

De momento, en la Casa Rosada se limitan a decir que dependerá de lo que defina Milei. Todavía la decisión no está tomada.

Tras la sesión, el Presidente posteó un mensaje en el que celebró la aprobación de los 74 pliegos. Es decir, el de Michelli incluido.

“El inicio de la reconstrucción de la Justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, afirmó el mandatario sobre un mensaje original de su ministro de Justicia.

EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos. https://t.co/oCsbK621Jb — Javier Milei (@JMilei) June 4, 2026

Minutos antes, Mahiques le había agradecido al Presidente “por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial” y también a la secretaria general, Karina Milei, quien lo promovió para el cargo, “por su apoyo constante”.

“También a los senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajó incansablemente para hacer esto posible”, refirió Mahiques y siguió: “Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una Justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de ocho años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”.

El ministro también envió un “reconocimiento especial” a su número dos, Santiago Viola, “por su enorme labor y compromiso para lograrlo”.

“Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”, sostuvo Mahiques.

Gracias Presidente @JMilei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto… — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) June 4, 2026

Ayer, Milei avaló un mensaje en el que marcó que la Constitución Nacional le daba la potestad tanto de colocar como de retirar el pliego de cualquier candidato a juez. Se limitó a eso. No obstante, el expediente llegó al recinto igual porque ya en la Comisión de Acuerdos había conseguido nueve de las 17 firmas.

Esta tarde ocurrió una situación muy particular. Porque el bloque oficialista fue el único que votó en contra de un pliego que el propio Ejecutivo remitió al Congreso (con posterior arrepentimiento).

Hubo dos excepciones: el senador Francisco Paoltroni, que votó a favor; y la propia jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien decidió abstenerse.

Pese a que el Gobierno nunca admitió que quería retirar el pliego por ser Michelli familiar del periodista que investigó al Presidente y a su hermana por el caso $LIBRA, Bullrich deslizó eso cuando hoy justificó su abstención: “Tengo una objeción de consciencia. Estoy íntimamente convencida de que no se pueden atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. Acá la evaluación que hace el Senado de la Nación es por los méritos y estos méritos se han merituado en los distintos pasos hasta llegar a la audiencia. En ese sentido, considero que las personas son únicas e irrepetibles, y que no se puede generar una responsabilidad colectiva en algo que es meramente una responsabilidad individual“.

María Verónica Michelli Comunicación Senado

Pese a que Bullrich dejó en claro que no estaba de acuerdo con la idea de ir marcha atrás con la postulante, no se diferenció por completo de la línea de la Casa Rosada y evitó votar a favor de la candidata, como sí hicieron el resto de las bancadas, incluido el kirchnerismo.

La inclusión de Michelli en el orden del día fue sorpresiva. Estaba previsto que su pliego se tratara la semana que viene, pero al comienzo de la sesión se generaron fricciones debido a que Labor Parlamentaria contemplaba que se pusieran a consideración 50 expedientes y el Gobierno incluyó este mismo jueves 23 más.

En un acuerdo con la oposición para que no se entorpezca el devenir de la sesión, se definió el tratamiento de esos 73 más el de Michelli. Todos salieron aprobados.