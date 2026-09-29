Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores nombrados por el Gobierno en la obra social de los peones rurales

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy por un presunto desvío de 247 millones de pesos a dos exinterventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y a dos personas vinculadas con la empresa que se habría beneficiado con el desvío; una de ellas, Sergio Aguirre, exsocio comercial de Martín Menem.

En la causa se investiga una contratación directa de la empresa Htech Innovation, constituida por Aguirre en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder.

Los exinterventores procesados son Virginia Montero y Marcelo Petroni; ambos, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Aguirre y María Casandra Mirabelli, socio y presidenta de Htech Innovation, respectivamente, fueron procesados por los mismos delitos que los exinterventores, pero como “partícipes necesarios” y no como autores. Mirabelli es la madre de Aguirre.

A cada uno de los procesados, Casanello les impuso embargos de $1.463.896.868.

Según el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, “ambos interventores -Montero y Petroni- habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa”.

Petroni es un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente.

La investigación judicial determinó que la empresa de Aguirre obtuvo ganancias ilícitas por un total de $247.836.858,63 por el contrato con Osprera. El primer cheque se presentó el 12 de noviembre de 2024, y el último, el 11 de julio de 2025.

Cuando analizaron las cuentas bancarias de la firma en el Banco Francés, los investigadores detectaron que los socios de Htech compraron dos autos de alta gama en ese mismo período. “El 3/6/2025 Aguirre registró la titularidad del automóvil marca BMW dominio AG609ZS, mientras que Zanetti adquirió el automóvil marca Mercedes Benz dominio AC193HR (3/4/2025)”, detalló el juez Casanello cuando ordenó las indagatorias.

Los investigadores también detectaron movimientos sospechosos vinculados con cuatro cuentas. Una de esas cuentas pertenecía a Mirabelli, que daba instrucciones dentro de la obra social hasta agosto del año pasado.

Todo terminó abruptamente cuando LA NACION reveló las irregularidades. En ese momento, el actual interventor de Osprera, Marcelo Petroni, suspendió el contrato y ordenó auditorías.

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