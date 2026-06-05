Protestas policiales generan tensión en Santa Cruz: el Gobierno nacional activó ayuda

EL CALAFATE.- La policía de Santa Cruz inició hace 48 horas una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales. El gobernador Claudio Vidal respondió que la provincia no cuenta con recursos para hacer frente al reclamo.

En las últimas horas, el Gobierno nacional dispuso tareas de patrullaje con las fuerzas de seguridad presentes en la provincia.

A través de un mensaje en video grabado en sus redes sociales, Vidal aseguró, en respuesta a la medida de fuerza, que comprende el reclamo salarial, pero que la provincia no cuenta “con los recursos porque los mismos que durante 30 años tomaban deuda hoy nos niegan esa herramienta”. Se refería a los legisladores provinciales del kirchnerismo que resisten el permiso para tomar deuda.

Vidal envió a la Legislatura una autorización para obtener crédito público internacional por US$ 600 millones; sin embargo, aún no cuenta con los votos necesarios en la Legislatura. Por esta razón, apuntó al kirchnerismo, que no lo acompaña con la medida de endeudamiento.

Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional confirmaron a LA NACION que la ministra Alejandra Monteoliva mantiene contacto con el gobernador y su par provincial, Pedro Prodromos, en tanto informaron que se dispuso la conformación de un Comando Unificado y las fuerzas de seguridad se están encargando de las tareas de patrullaje con el despliegue que existe en la provincia.

Protesta policial en Río Gallegos, Santa Cruz

A través de un mensaje público, el mandatario provincial reconoció las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias santacruceñas y consideró legítimos los reclamos vinculados a la situación salarial.

“Entiendo el reclamo, entiendo que es un reclamo justo. Entiendo que es una situación que se viene dando a nivel nacional en distintas provincias, entiendo perfectamente la situación económica que atraviesa el país y la provincia”, afirmó en un video difundido en sus redes y aseguró: “Entiendo porque veo la realidad, fui trabajador, soy trabajador y lo voy a seguir siendo. Estoy de su lado, estoy del lado de ustedes y los quiero ayudar”.

Protesta policial en Río Gallegos, Santa Cruz @munoznotired

Vidal admitió que la policía convocó a una medida de fuerza, a poco que se convocara al Consejo del Salario, un ámbito institucional destinado al diálogo y la búsqueda de consensos en la fuerza, creado en 2012 durante un fuerte acuartelamiento de la policía que puso en jaque al gobierno de Daniel Peralta.

En su mensaje aclaró que se mantiene abierto al diálogo y dejó bien en claro: “Este Gobierno no se va a esconder. Vamos a seguir dando la cara, trabajando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar respuestas”, afirmó.

Fuentes de los policías autoconvocados aseguraron que en las comisarías del interior están con quite de colaboración y a la espera de que los convoquen al diálogo.

En tanto, este mediodía una marcha de policías sin uniforme y con pecheras celestes con la nominación “Policías Unidos” recorrió las calles céntricas de Río Gallegos portando una inmensa bandera argentina.

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