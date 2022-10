Publicidad oficial bonaerense: Axel Kicillof privilegia a los medios oficialistas en el reparto de pauta

El Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires gastó en pauta oficial 8526 millones de pesos entre febrero de 2020 y agosto de 2022 según 23.850 órdenes de publicidad incluidas en 139 resoluciones descargadas del sitio del Sistema de Información Normativa y Documental y clasificadas por LA NACION. Este relevamiento permite, por primera vez, analizar la distribución de ese gasto bonaerense entre más de mil medios, productoras, comercializadoras y comunicadores.

En 2020, el primer año de gestión del gobernador Axel Kicillof, las órdenes publicadas por dicho ministerio totalizaron la suma de $1040 millones; en 2021 llegaron a $3567 millones, y hasta agosto último, este año se gastaron $3917 millones. Diecisiete resoluciones, que autorizan pagos por $404 millones no incluyen anexos con los nombres de los destinatarios. Sumados los montos de cada año y ajustados por inflación representarían hoy unos $12.000 millones.

El mayor beneficiario de esos recursos -que suman pagos de los últimos 31 meses- fue el grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, con $546,9 millones; en el segundo lugar se ubicó El Destape, sitio web y emisora de radio liderados por el ultrakirchnerista Roberto Navarro, con $518,4 millones. De esos fondos, $90,5 millones fueron al canal de videos de YouTube Sesenta Segundos, producido por Navarro.

Indalo y Navarro quedaron por encima del mayor conglomerado de medios del país, el grupo Clarín, que recibió $512,4 millones (El Trece TV concentró $ 141 millones). El grupo Octubre, encabezado por el sindicalista kirchnerista Víctor Santa María, ingresó $471,9 millones (El Nueve, $132 millones, y Página 12, $101 millones). Más atrás se ubicaron el grupo Crónica, de Raúl Olmos, con $391 millones; la comercializadora Stadium, que encabeza Juan Manuel Infante, con $324 millones ($ 89 millones de los cuales fueron canalizados a publicidad estática y en TV durante partidos de fútbol); y América, de José Luis Manzano, Daniel Vila -ambos también copropietarios de la distribuidora eléctrica Edenor- y Claudio Belocopitt, con $302 millones ($178 millones de los cuales fueron al canal América).

Completan los diez conglomerados más beneficiados Paramount (propietario de Telefe), que percibió $260 millones; Meta Platforms (a través de Facebook e Instagram), con $259 millones; y el grupo editorial Perfil, $214 millones. Luego sigue la productora La Corte, sociedad encabezada por los hermanos Pablo y Daniel Monzoncillo, que ingresó $171,9 millones, en su totalidad durante este 2022. En el mismo período, El Día (grupo Kraiselburd) recibió $124 millones; Telecentro (grupo Pierri), $118 millones; Infobae (grupo Hadad), $88 millones; Diario Popular (grupo Fascetto), $87 millones; Kuarzo (grupo Kweller), $78 millones; La Capital (Aldrey Iglesias), $63,4 millones; y Letra P y 0221 (Carlos Marino), $60,4 millones. SA La Nación, editora de este diario, entre otros medios, ingresó $32 millones.

Entre las empresas de mayor facturación también aparecen varias firmas dedicadas a la publicidad en la vía pública, como Mega Estructuras Publicitarias y Rental VP, sociedades integradas por Leandro Antonio Ignacio, Bruno Iván Woloszyn y Mariano Alejandro Carnicero, que ingresaron $122,4 millones; Media 500 y Medios del Interior, encabezadas por Esteban María Baume, $108 millones; la Cooperativa de Trabajo Moll o Moll Vía Pública, $66,8 millones; Genoma Producciones (Santiago Andres Turrado, Ariel Jelin y Mario Norberto Guimaraes, $63,7 millones; Media Point (Fernando Oscar Gioia) y Owen (Javier Enrique Targize), estas dos últimas con alrededor de $64 millones cada una.

El nuevo ministerio

Jésica Rey, ministra de Comunicación de Axel Kicillof

Más de mil medios, empresas de publicidad, productoras y comunicadores individuales están entre los receptores de fondos provenientes del Ministerio de Comunicación Pública, que encabeza la ministra Jésica Laura Rey. La cartera tenía a principios de este año 574 empleados, 316 de los cuales eran personal permanente y 258, contratados.

Antes de asumir ese cargo, en diciembre de 2019, la funcionaria fue responsable de prensa de la Casa de la Provincia de Santa Cruz en Buenos Aires, y luego vocera de Kicillof tanto en el Ministerio de Economía, entre 2013 y 2015, como en la Cámara de Diputados hasta 2019.El ministerio que conduce Rey fue creado por la actual administración para, entre otras funciones, “entender en la difusión y publicidad de los actos de gobierno, en lo referido a la contratación de la pauta publicitaria y en la vinculación con los medios de comunicación”. Todo a la vez. Todas las resoluciones relevadas para esta nota incluyen en su artículo 1° la misma frase: “Autorizar y aprobar, bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios que propician la presente, el gasto que demanda la contratación directa para la prestación del servicio de publicidad oficial, correspondiente a las órdenes de publicidad” enumeradas en los anexos.

Según señalan varios receptores de pauta oficial bonaerense, la distribución es supervisada informalmente por Hernán Reibel Meier, director de Comunicación Institucional del Senado, vocero de la vicepresidenta Cristina Fernández y amigo de su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Lo hacía a través de Fabián “Conu” Rodríguez, hasta hace unos meses subsecretario de Coordinación de Medios del ministerio. “Yo soy funcionario del poder legislativo. Nada tengo que ver con la asignación de pauta. Me extraña que confundan los roles”, respondió Reibel a la consulta de LA NACION.

Rodríguez, ex presidente de la agencia Télam y flamante vocero del nuevo titular de la AFIP, Carlos Castagnetto, dejó en el ministerio platense al equipo que lo acompañaba, ahora encabezado por Mariana Inés Lopisi. Esta última funcionaria ya se venía desempeñando como directora provincial de Administración de Publicidad desde el 1° de enero de 2020.Reibel fue administrador de la publicidad oficial federal como subsecretario de Comunicación Pública en 2014 y 2015. Antes había gestionado la comunicación de Aerolíneas Argentinas tras su estatización en 2009, había monitoreado los medios cuando Juan Manuel Abal Medina ocupó la jefatura de gabinete y desde la Casa Rosada coordinó en su momento la comunicación política del kirchnerismo con su ecosistema de medios afines, públicos y privados.

Reibel, Rodríguez y Lopisi pertenecen a la agrupación La Cámpora, que lidera el hijo de la vicepresidenta y que tiene a cargo varias cajas de publicidad oficial, como Anses, Pami, Correo Argentino, YPF y algunos municipios.

“Hernán Reibel es un compañero de militancia de hace muchísimos años, pero ahora tiene una enorme responsabilidad institucional en el Senado”, respondió la ministra Rey a la consulta de LA NACION sobre este punto.

Sobre los criterios de distribución de los fondos públicos, Rey explicó por Whatsapp: “Cada campaña tiene una estrategia particular de acuerdo al tipo de política pública, el público objetivo y a las necesidades de alcance. No tiene la misma estrategia la campaña de verano que la de Policía rural, por ejemplo”. Según la funcionaria, se tiene en cuenta el nivel de audiencia, “pero eso no es lo primordial porque debilitaría mucho a los medios que se dedican a cubrir la provincia de Buenos Aires”.

Una por una, todas las empresas

Millones para Navarro

Aunque se observan otras arbitrariedades en la distribución de los fondos públicos bonaerenses, El Destape -cuyo sitio web fue penalizado por la medidora de audiencia Comscore en 2021 por fabricar tráfico y mentir en sus cifras de audiencia- se sale de todo rango en cualquier comparación, sea por niveles de audiencia, cantidad de empleados, número de medios o licencias, etc.

Individualmente considerado, el medio que más pauta bonaerense recibió es eldestapeweb.com.ar, que cobró $244 millones, y quedó por encima de Telefé -el canal líder en audiencia- y de la publicidad en partidos de fútbol de primera que comercializa Stadium. Apenas unos escalones más abajo aparece otro sitio de Navarro, eldestaperadio.com, con $183,4 millones, por encima de América, El Trece TV y El Nueve, tres canales de TV abierta de Buenos Aires.

Roberto Navarro, de El Destape

Sobre los más de $90,5 millones cobrados por Sesenta Segundos, la ministra Rey explicó a LA NACION: “Sesenta Segundos es una productora de contenidos que nos produce material audiovisual para comunicar distintas políticas públicas. Son tantas las cosas que se están haciendo en la provincia que no contamos con recursos humanos y tecnología para abarcar todas”. Consultada sobre si es posible pagar esos servicios con dinero de la publicidad, afirmó: “Está previsto en el decreto normativo”. En rigor, Sesenta Segundos no es una productora y las facturas cobradas por esos servicios fueron presentadas por Producciones La Ñata SA, una de las empresas de Navarro.

Navarro, que recibe publicidad oficial de varias jurisdicciones, también estuvo entre la primera veintena de grupos más beneficiados en la pauta nacional durante la actual gestión: ingresó, $46 millones en 2020; $87 millones en 2021 y, entre septiembre de ese año y abril del actual, fueron $178,2 millones (en total, actualizados por inflación al día de hoy superarían los $450 millones de pauta federal). En los últimos dos años y medio, también actualizados por inflación, El Destape recibió el equivalente a más de $1000 millones entre pauta nacional y bonaerense (sin contar organismos descentralizados, empresas públicas y municipios).Este año, Navarro también fue adjudicado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con la licencia LR1 que fue de Radio El Mundo, para lo cual se comprometió a aportar $28,7 millones. Entre los receptores de pauta oficial también aparecen, por separado, conductores de El Destape, como Tomás Rebord (Grupo Criolla SRL) -también empleado de Radio Nacional- y Pedro Rosemblat (Una Offshore Sociedad Simple) -conocido por su personaje “El cadete”- con $1,5 millones y $448.000, respectivamente.

En el ranking de periodistas que más pauta cobraron entre 2009 y 2015, realizado por LA NACION en su momento, Navarro ya aparecía al tope de la lista: pasó de 65.000 pesos en 2009 a más de 3 millones en 2015, totalizando 15 millones en seis años, que al valor de hoy serían cerca de $130 millones.

Para esta nota, LA NACION consultó a Roberto Navarro, pero el empresario no respondió los mensajes.

El grupo Octubre, propiedad del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios y Renta Horizontal (Suterh) y receptor de grandes volúmenes de dinero público bonaerense, también se expandió fuertemente en los últimos años, con la adquisición de varias empresas de publicidad en la vía pública como VPM y Girola, y renovó varias de sus FM mientras mantiene un durísimo -y solapado- litigio judicial en Argentina y los Estados Unidos por el control de Canal 9 con el empresario mexicano Remigio Ángel González González, que afirma ser el verdadero propietario.Crónica, otro de los grupos que más dinero bonaerense recibió, también se expandió fuertemente en los últimos años: adquirió el Canal 10 de Mar del Plata, lanzó en Buenos Aires el canal Bravo TV en sociedad con Jorge Fontevecchia, de Perfil; se quedó con el diario La Opinión Austral y la radio LU12 de Río Gallegos e hizo en 2021 una oferta por US$400 millones para comprar la filial uruguaya de Movistar, operación que finalmente no se concretó.

Los medios del sindicalista y empresario Marcelo Balcedo -que fue condenado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas en Uruguay- recibieron $82,9 millones que, sumados a los de su madre, Myriam -unos $21,8 millones-, totalizaron $104,7 millones. Se trata del diario Hoy y la cadena Red 92 de La Plata.

Intermediarios

Axel Kicillof

En la actividad publicitaria la intermediación a través de centrales de medios, productoras o simples “bolseros” -como se los llama en la jerga- es habitual. De hecho, si bien hay más de mil medios, quienes facturan son sólo 570 razones sociales o individuos.

En ese capítulo de intermediarios se destaca el grupo Andrés Bidart, a través de las empresas Sentidos SA y Mediabit SA, que acumuló $1861 millones, casi el 22% del total pagado en los últimos dos años y medio por el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia. Uno de cada cinco pesos gastados en pauta se canalizó a través de esas empresas, que representa formalmente a unos 90 medios. Tres webs representadas por Bidart (Más Aire, Gestión Sindical y Zonales), que tienen domicilio en las mismas oficinas de Sentidos SA, ingresaron unos $35 millones.

Aunque tiene algunos medios propios, Stadium, de Juan Manuel Infante, facturó la mayor parte de los fondos a cuenta de terceros. “Stadium es mi empresa madre desde el 2001 y la provincia de Buenos Aires es cliente nuestro desde esa época. En su mayoría en todo lo que tiene que ver con deportes -en particular el fútbol-, salvo estos últimos tiempos en los que también incorporamos vía pública con ST Medios. Somos comercializadores de TyC Sports para la provincia también desde hace años. Con Stadium Sports tenemos la comercialización de la estática de todas las canchas de fútbol en sociedad con Carlos Abdo, de Estática Internacional”, explicó Infante a LA NACION y subrayó que su empresa funciona como agencia que vende para terceros a cambio de un porcentaje por esa intermediación. El empresario también confirmó que su familia es propietaria de las radios LU9 y 103 Universo, de Mar del Plata y que es accionista de Alpha Media, el grupo encabezado por Marcelo Fígoli, dueño de Radio Rivadavia, FM Rock&Pop y otras emisoras.

Un gasto mayor

Los números totales de la publicidad oficial de la provincia de Buenos Aires son aún mayores a los revelados en esta nota por LA NACION.

Según la información publicada en el sitio web de la Contaduría General de la Provincia, en 2021, el gobierno provincial gastó $4780,8 millones en publicidad y propaganda. De esa cifra, $2732 millones correspondieron a la administración central; $294,6 millones, a los organismos descentralizados (como la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, ARBA); y $1754,1 millones a los organismos no consolidados (como el Banco Provincia y la Lotería). Actualizados por inflación, esa suma total representaría hoy unos $7700 millones (sólo para 2021).En el primer trimestre de 2022, el Ministerio de Comunicación Pública gastó en publicidad, $835,9 millones; los organismos descentralizados (como ARBA), $84,1 millones; y los organismos no consolidados (como el banco y la lotería provinciales), $6,3 millones. En total, sólo hasta marzo, fueron $926,3 millones. La información sobre ejecución presupuestaria publicada por la Contaduría General, que no llega a desagregar el reparto por empresas, permite hacer algunas comparaciones entre las últimas dos administraciones provinciales.

En 2019, último año de la gobernadora María Eugenia Vidal, se gastaron en publicidad $2559 millones (equivalentes a $8500 millones de hoy); en 2021, el gobernador Axel Kicillof gastó $4780 millones (unos $7000 millones de hoy). En 2020, el gasto en pauta oficial provincial había sido de $1531 (actualmente, serían unos $3700 millones).

-----------------

Con la colaboración de Ricardo Brom y Gabriela Bouret