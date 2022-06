“Pudió” y “haiga”: tras su defensa del lenguaje inclusivo, usuarios de redes sociales recordaron los furcios de Kicillof con el idioma español

Las palabras del gobernador bonaerense Axel Kicillof llamando a alumnos de primaria a rebelarse contra la prohibición del lenguaje inclusivo, durante un acto escolar de promesa de lealtad a la bandera argentina, generaron una gran repercusión en las redes sociales. Los usuarios de Twitter recordaron algunos de sus furcios con el idioma español, al punto de volverlos trending topic.

Uno de los momentos que más recordaron fue cuando, en medio de un acto oficial en agosto del año pasado, Kicillof dijo “pudió” en lugar de “pudo”. “No sé a quién se le pudió (sic) ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito, como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas y no recordar nuestra historia”, fue la frase completa que pronunció el mandatario bonaerense.

Má sí! A rebelarse y a hablar como quieran!

Sí Axel Kicillof pudió hablar para el toor sin que haiga prolema ¿Cualé Espania??

Sí se pudió , se pudió y... pic.twitter.com/Nw4XzenMl6 — LaSєño9mil🇦🇷 (@Ahi_viene_la_Se) June 22, 2022

En aquella oportunidad, apenas se publicó el video con el discurso, las redes se llenaron de comentarios hilarantes sobre el fallido del gobernador. Muchos, incluso, lo relacionaron con sus palabras a finales de 2019 en el programa Debo decir (América), cuando se confundió al conjugar el verbo “haber” y dijo “haiga”. “Si no hay un mango partido al medio, lo que ‘haiga’ para el que más lo necesita”, había dicho Kicillof.

Che haiga y pudió. Hacé patria y terminá salita de 4😂 pic.twitter.com/0YbrrbHq5G — 🇦🇷Marina Rufini del 42% #500 HALCÓN 🇦🇷😸 5️⃣ (@RufiniMarilu) June 22, 2022

Esta mañana, sin mencionar específicamente el lenguaje inclusivo como tampoco a la Real Academia Española (RAE), el gobernador afirmó frente a un centenar de alumnos y alumnas de cuarto grado de 15 municipios provinciales: “No nos gusta, chicos y chicas, prohibir. Nos gusta que puedan expresarse, decir lo que sienten, ser libres”. Y desafió: “Hoy, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, desde España no nos van a explicar las palabras que usamos”.