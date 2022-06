En un acto escolar, Axel Kicillof llamó a los chicos a rebelarse: “Desde España no nos van a decir las palabras que usamos”

Durante un acto de promesa de lealtad a la bandera argentina, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se diferenció de la Ciudad sobre el uso del lenguaje inclusivo y llamó a rebelarse: “Hoy, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, desde España no nos van a decir las palabras que usamos” .

Sin mencionar específicamente el lenguaje inclusivo como tampoco a la Real Academia Española (RAE), Kicillof aseguró frente a un centenar de alumnos y alumnas de cuarto grado de 15 municipios provinciales: “No nos gusta, chicos y chicas, prohibir. Nos gusta que puedan expresarse, decir lo que sienten, ser libres”.

Minutos antes, el funcionario le había hablado a los niños y niñas de la rebeldía que caracterizó en su momento a Manuel Belgrano cuando decidió crear la bandera nacional pese a que no contaba con todo el apoyo. “Porque la rebeldía para mí no es hacer lo que a cada uno se le canta. Él [por Belgrano] no lo hizo para encontrar la fama, lo hizo para que le llegue a los demás”.

“Y acá, en la provincia, rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere, expresar lo que uno siente” , dijo Kicillof que, tampoco sin decirlo directamente, se refirió a la medida que tomó semanas atrás la gestión de Horacio Rodríguez Larreta de limitarle a las y los docentes el uso del lenguaje inclusivo dentro de las aulas.

Previamente, el gobernador le tomó juramento a alumnos y alumnas de cuarto grado, en representación de 15 municipios, de lealtad a la bandera argentina. “Es un día importante porque venimos de dos años muy complicados, donde fue difícil juntarnos, para compartir esa importante ceremonia. Quería aprovechar para agradecerles a los maestros y maestras de nuestra escuela pública”, dijo Kicillof en el acto en el que tuvo varias idas y vueltas con los y las estudiantes.