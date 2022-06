Con timbreos, Macri, Vidal y Ritondo aceleran la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires

LA PLATA.- La interna opositora tomó velocidad de cara a la elección nacional de 2023: el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal salieron hoy a tocar timbre en esta capital acompañandos por el diputado Cristian Ritondo, uno de los aspirantes a la gobernación bonaerense que tiene hoy Juntos por el Cambio.

El regreso a los timbreos del expresidente fue una primera señal concreta y un abierto desafío al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma y aspirante presidencial, Horacio Rodriguez Larreta, y al diputado nacional Diego Santilli, otro de los anotados para intentar llegar a la gobernación. Macri ya había estado de recorrida de campaña por Lanús, con Néstor Grindetti, el intendente de Cambiemos.

Macri, Vidal y Ritondo en Tolosa hoy

Macri y los diputados nacionales Vidal y Ritondo recorrieron hoy el barrio de Tolosa, donde nació la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircher. Allí caminaron por ocho cuadras y recorrieron la obra terminada del arroyo El Gato, en las afuera de La Plata, símbolo de inundaciones como la de 2013, que dejó más de 100 muertos en la ciudad.

Desde esta capital, los candidatos opositores lanzaron críticas al gobierno del Frente de Todos: “Hoy vemos un retroceso y una gestión paralizada con un gobierno que sólo se ocupa de sus propias internas partidarias y no le importa la realidad que vive la gente”, manifestó Vidal, que fue la que tuvo la iniciativa para sumar a Macri en la recorrida.

Mientras la exgobernadora hablaba en La Plata, el gobernador Axel Kicillof criticaba a la gestión de Vidal y a funcionarios de Larreta desde Tecnópolis.

“Tenemos que recuperar la puesta en marcha de obras estratégicas en la Provincia, como hicimos cuando gobernamos con Mauricio y María Eugenia- dijo Ritondo-. Sabemos lo que hace falta y contamos con los equipos capacitados para transformar esta triste realidad que vivimos”. Y agregó: “La Argentina y la Provincia son un barco sin timón. En 2023 vamos a devolverles la esperanza a los argentinos con el cambio que hace falta”, manifestó ya en rol de candidato a gobernador el exministro de Seguridad, que en 2015 había sido medido como vicegobernador y finalmente dio un paso al costado para fortalecer la alianza con la UCR.

Mauricio Macri volvió a los timbreos en la plata

“Caminamos ocho cuadras en Tolosa tocando tiembre. Muy bien. La gente salía de su casa y nos corría por dos o tres cuadras y nos acompañaba”, dijo Ritondo a LA NACION. La actividad no fue anunciada con anticipación para evitar a la prensa.

Arroyo El Gato

Las obras de infraestructura en el arroyo El Gato beneficiaron a casi 500.000 personas, tuvieron presupuesto de más de 200 millones de dólares y fueron fundamentales para evitar nuevas inundaciones en La Plata, que en 2013 habían tenido efectos devastadores sobre la zona, se informó desde la municipalidad ,local.

“Gracias a la gestión de Macri y Vidal, se amplió el caudal del arroyo a lo largo de 13 kilómetros y se construyeron puentes y derivadores especiales para conducir las aguas”, se comunicó desde la gestión de Julio Garro.

Las obras en el Arroyo el Gato son un símbolo que la oposición muestra frente a la mayor inundación que golpeó a la ciudad durante el gobierno de Daniel Scioli, ahora ministro de la Producción de Alberto Fernández.

El ex presidente Macri resaltó esa obra destacó: “El valor transformador que puede tener una obra en las vidas de miles de personas” Y aseguró que fue muy lindo también conversar con la gente y que ellos mismos te cuenten el cambio para mejor. Familias que perdieron todo en 2013 y ahora dicen que viven tranquilas, porque saben que eso no va a volver a pasar”

Macri en las últimas horas participó de un encuentro de la Fundación Pensar, de Salta donde precisó: “O somos el cambio o no somos nada”, en una frase que buscó tomar distancia de las políticas más dialoguistas que se le atribuyen a Rodríguez Larreta. “Si no generamos una percepción de cambio profundo no hay inversión ni empleo”, enfatizó Macri ante esa Fundación.

El regreso de los timbreos del Pro se da dos días después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner atacara nuevamente a Macri y a la oposición durante un acto por el Día de la Bandera. Y mientras las encuestas dan cuenta de que la imagen del presidente Alberto Fernández está en caída para afrontar una re elección el año próximo.