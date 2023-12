escuchar

Tras reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos, ayer en la Casa Rosada, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sentó hoy su postura y dijo que acompañará las propuestas que tenga el presidente Javier Milei en su plan de ajuste, sobre todo en relación con achicar el Estado, bajar el déficit y contener la inflación.

También consideró que son los gobernadores los que deben “liderar el proceso de cambio”, pero hizo una advertencia: dijo que defenderá a su provincia “con uñas y dientes” y que no va a permitir que desde la Nación le toquen los recursos. En esa línea, se quejó por las retenciones al agro, que se supone que ahora incluso aumentarán para una buena parte de los productos, menos la soja.

“Voy con las expectativas de acompañar al Presidente en lo que debe ser un achicamiento del Estado, que nos permita resolver el déficit fiscal para salir de esta hiperinflación que estamos teniendo, porque cuando uno no sabe cuando va al supermercado si el producto está caro o barato es como que entra a un proceso inflacionario”, sostuvo en Radio Mitre Pullaro este sábado a la mañana, a la espera de una reunión que se espera que tengan los gobernadores el martes con Milei, en la que el mandatario expondrá su plan de reformas estructurales, luego de la primera avanzada que hizo ayer Francos para recolectar apoyos.

No obstante, el santafesino que estuvo ayer presente en la Casa Rosada junto a sus pares radicales Leandro Zdero, Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo -mientras que el resto de los mandatarios se conectaron online-, marcó: “También voy a defender los recursos de mi provincia con uñas y dientes, no voy a acompañar ninguna medida que a los santafesinos les saque un solo recurso porque durante muchos años hemos sido afectados por un modelo populista que ha acumulado recursos en el conurbano. Si esto hubiese funcionado tal vez no diríamos nada, pero este modelo que se ha llevado adelante 20 y pico de años hizo que la mayoría de los menores de 16 años sean pobres”.

Entonces fue ahí cuando pidió a Milei: “Hay que mirar la producción y permitirnos a nosotros liderar el proceso de cambio ”. Los nueve gobernadores de Juntos por el Cambio junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pretenden tener un peso importante dentro de la coalición y también en esta nueva etapa como articuladores con Milei y parte de una “oposición responsable” a la gestión actual.

Noticia en desarrollo

