Qué cambia con la nueva ley de Glaciares que el Senado tratará este jueves

El proyecto para una nueva ley de Glaciares, que el Senado tratará este jueves, reduce las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.

Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas, tal como publicó LA NACION. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.

Entre las provincias, se encuentra la delegación en las provincias de la definición ​de los estándares para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, ​que incluye cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca que pueden constituir una reserva hídrica estratégica.

En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.

🚨 EL AGUA DEL PAÍS EN PELIGRO



🧊 Mañana comienza en el Congreso el tratamiento de una modificación a la Ley de Glaciares que la vacía de su contenido y propósito. Más de 30 organizaciones ambientales y sociales sostenemos que esto pone en riesgo al agua de todo el país. pic.twitter.com/jDm71g5F6x — Asoc. Argentina de Abogadxs Ambientalistas / CAJE (@AbogadesAmbient) February 25, 2026

Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía -como autoridad de aplicación- defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.

Mientras la iniciativa es rechazada por organizaciones ambientalistas, mineras y otros actores empresarios consideran ​que la reforma brindaría precisiones para avanzar con inversiones que convertirían al país en un proveedor clave de cobre y litio, metales con creciente demanda por ‌la transición energética.

“La minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente”, dijo la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en un comunicado.

Protesta

Este jueves, miembros de la organización Greenpeace fueron detenidos en el Congreso, en la antesala al tratamiento del Senado del proyecto de reforma.

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de la Ciudad intervinieron en el lugar y detuvieron a 12 integrantes de la organización ambientalista por disturbios en la vía pública.

Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una acción directa sobre el ingreso principal del Congreso de la Nación. Los ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron el explícito mensaje: “Senadores, no se caguen en el agua”. Desde la organización argumentaron que se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma a la Ley de Glaciares para la seguridad hídrica del país. MARTIN KATZ

“Estamos en la puerta del Congreso junto a activistas exigiendo a los senadores que no entreguen el agua de la Argentina y que voten a favor de los glaciares. La ley de glaciares no se toca. Junto a 200.000 personas de todo el país vamos a estar resistiendo hasta que salvemos la ley de glaciares”, dijeron en un video publicado en redes sociales.