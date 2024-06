Qué dijo Javier Milei sobre Lula: las declaraciones que enturbiaron la relación con Brasil

Escuchar

La única vez que estuvieron en una misma sala, dos semanas atrás en la Cumbre del G-7 en Bari, Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva ni siquiera se saludaron. La frialdad absoluta entre los líderes de dos países vecinos y con economías interdependientes dio paso este miércoles a un conflicto a cara descubierta, cuando el presidente de Brasil exigió disculpas a su par argentino por lo que ha dicho sobre él a lo largo de los años.

Las declaraciones de Milei sobre Lula fueron profusas durante la última campaña electoral, en la que lo tildó de “gran corrupto” y de comunista, además de defender a Jair Bolsonaro e incluso justificar el asalto a las instituciones ocurrido en Brasilia a principios de 2023 por parte de los opositores al actual gobierno.

“No conversé con el presidente de la Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas bobadas. Solo quiero que pida disculpas”, dijo Lula. El vocero Manuel Adorni le respondió: “El Presidente no cometió nada de lo que tenga que arrepentirse”.

Una de las primeras declaraciones de Milei sobre Lula ocurrió en octubre de 2022, durante una entrevista en el canal TN. Criticó en ese momento a Juntos por el Cambio por haber felicitado a Lula por su triunfo electoral. “Yo felicité a Bolsonaro por la excelente elección que hizo y claramente no voy a felicitar ni a Lula ni mucho menos a ese verso del pueblo brasilero. ¿Voy a felicitar que elegiste a alguien que te va a destruir? Lula representa uno de los máximos exponentes del Foro de San Pablo”. Y añadió: “Cuando dicen que es un Lula moderado no entienden lo que está pasando. Su discurso es violentamente socialista y lamento mucho por el pueblo brasileño haber caído nuevamente en el socialismo del siglo XXI”.

Un año después, ya cuando había ganado las PASO y era favorito para ganar la presidencia, Milei acusó a Lula de haber financiado una campaña sucia contra él, en sintonía con el gobierno de Alberto Fernández. “La gente de Bolsonaro ha estado alertando que Lula está haciendo maniobras para financiar esta campaña negativa en mi contra”, le dijo al escritor peruano Jaime Bayly.

En esa misma entrevista definió a Lula como “un comunista”. Bayly acotó: “Y un gran corrupto”. Y Milei consintió: “Obviamente, por eso estuvo preso”. Enfatizó que en caso de ser presidente no pensaba reunirse con el líder brasileño. “Los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se le de la gana. Desde mi posición como jefe de Estado mis aliados son Israel, Estados Unidos y el mundo libre”.

En ese momento entre las PASO y las elecciones generales volvió a hablar de Lula durante la entrevista con el periodista norteamericano Tucker Carlson, activista de la derecha trumpista.

“Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente, queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas ni socialistas. Si los argentinos quieren comercializar con China, con Rusia o con Brasil, problema de los argentinos”, dijo.

Desde que asumió en el poder la relación entre Milei y Lula fue inexistente. El libertario invitó a Bolsonaro a su asunción. Y delegó en la canciller Diana Mondino el trato con el gigante vecino.

En los últimos días se reavivó la tensión a partir del reclamo de Brasil para que la Argentina entregue a un grupo de militantes bolsonaristas buscados por delitos vinculados al fallido golpe de principios de 2023 y que intentan refugiarse aquí para escapar de la Justicia de su país.

La foto de familia del G7 en Bari: Milei, en una punta, y Lula, en otra; ni se saludaron Luca Bruno - AP

Desde que es presidente Milei ha sido muy cauto en sus declaraciones sobre Brasil y Lula, a diferencia de lo que pasó por ejemplo con Pedro Sánchez en España. Apenas mencionó a su par brasileño en el discurso que dio en el Luna Park hace dos meses, en una alusión lateral a las políticas que impusieron en América Latina los gobiernos “del socialismo del siglo XXI” en la década pasada.

