Qué dijo Teddy Karagozian para ser echado del Consejo Económico del Presidente a las pocas horas

Escuchar

A menos de 24 horas de haber cuestionado el rumbo económico, el asesor Teddy Karagozian fue apartado por el Gobierno del Consejo Económico que preside Demián Reidel. Anoche, el empresario textil había apuntado contra las medidas económicas implementadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros planteos en relación a la suba del dólar y el gasto público.

En una entrevista con Eduardo Feinmann en El Noticiero, Karagozian expuso sus diferencias en relación a la suba del dólar al considerar el tipo de cambio “atrasado” y consideró insuficiente la baja del gasto público planteada por el Gobierno.

Consultado por Eduardo Feinmann en LN+ respecto a la suba del dólar blue y el rumbo económico de la Argentina, Karagozian consideró: “Muchos economistas renombrados, más o menos liberales, de izquierda, derecha, creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $900 ni $1000, y dicen que quizás a $1500 esté bien, pero yo creo que tampoco”.

“Cuando lo comparan con la época de Menem lo que no se acuerdan es que el Estado era el 20% del PIB, hoy es el 50%. Las fábricas tenemos que llevar un peso muerto, son los jubilados que se jubilaron sin aportes, los empleados públicos producto de la desocupación, un gasto del Estado monumental”, señaló.

Karagozian postuló que el principal problema económico es que no se está llevando a cabo una reforma verdadera del sistema laboral y que eso pone en jaque a los empresarios que se ven obligados a tener que despedir a sus empleados antes de que la indemnización sea un problema. Sostiene que eso deriva de la presión impositiva que yace sobre las empresas, producida por las deficiencias en las arcas del Estado que necesita acumular reservas por medio de impuestos “extorsivos”.

“La razón del gasto público es que empresarios como yo no queremos emplear empleados. Cuando sube la demanda, los empresarios prefieren comprar más máquinas que emplear personal”, sostuvo. “Los desocupados de Menem se convirtieron en el gasto público de Kirchner y el sistema reventó. Difiero de que no se puede pensar la Argentina como un negocio financiero, pero hay que entenderlo como un negocio económico”, argumentó Karagozian.

“Las medidas de Caputo son financieras. Yo entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tiene éxito, pero ¿después qué?¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo?”, se preguntó.

“Si no hubiéramos tenido la experiencia de Macri, quizás estaríamos con mayores expectativas y esperanzas, guardando lo que para nosotros es muy costoso de generar que son empleados con conocimiento, pero cuando ves que quizás esto no tiene solución temprana, porque después quizás no puedas ni pagar la indemnización, entonces sí, lo despedís antes para sobrevivir a una invernada larga”, agregó el dueño de la empresa textil TN&Platex.

En esa línea, el empresario insistió: “Creo que estamos bajando el gasto privado más de lo que está bajando el público. Creo que, como creía con Macri, que no están bajando el gasto público, que lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y no en dólares”.

Sobre este último punto, señaló que la Argentina se terminó convirtiendo en un país caro dada la falta de dólares que encarece la economía. “Para mí está atrasado el dólar. Pero devaluar el dólar no resuelve el problema. Sin embargo, si uno no hace los cambios en el sistema laboral y no se eliminan los impuestos distorsivos que hacen caros los productos en la Argentina, sí tenés que devaluar”, dijo.

“No podés tener un dólar barato que hace que la gente llene el estadio en Miami, y querer tener una gente que pueda comer y no se sienta pobre aun teniendo empleo. La Argentina está carísima en dólares y en sueldos”, concluyó al respecto.

La salida de Karagozian

Según publicó LA NACION, las declaraciones de Karagozian generaron malestar en la Casa Rosada. “Fue a la tele para que lo echen”. Así respondieron enojados muy cerca de Javier Milei en referencia directa a los dichos del empresario hasta hoy miembro del consejo de asesores económicos del Presidente.

“La verdad, no sabemos quién lo trajo. Representa todo lo que no queremos”, afirmó otra alta fuente oficial en relación a Karagozian, que anoche en LN+ cuestionó duramente el plan económico. Tras ello, el vocero presidencial confirmó hoy su salida del Gobierno.”Demian Reidel, jefe de Asesores del presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian”, informó el portavoz.

Minutos después, el propio Karagozian ratificó la decisión del Gobierno a través de un mensaje difundido desde su cuenta de X. “Como es público y para confirmar lo expresado por Adorni el Presidente Del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento. Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos. Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente”, apuntó el economista, al poner de manifiesto, una vez más, sus diferencias con el grupo.

“Como la prensa buscando informarse me está llamando, sepan disculpar que como es de esperar, no hablaré sobre este y por ahora ningún otro tema”, cerró Karagozian.

LA NACION