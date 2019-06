En la red intervienen generadores, transportistas, distribuidoras y usuarios Fuente: Archivo

Una falla eléctrica dejó sin luz a todo el país durante toda la mañana. Desde el gobierno nacional confirmaron que el problema ocurrió en el Sistema de Interconexión Eléctrica, conocido, según sus siglas como SADI.

El Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) es un sistema de red interconectado, de 500 kw, que atraviesa el país desde las provincias del norte hasta Santa Cruz. La única provincia que no está unida a ese sistema es Tierra del Fuego.

El país quedó a oscuras durante la mañana; los motivos se desconocen Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

La red se nutre de energía gracias a generadores como Yacyeratá, Chocon, o las más pequeñas, que pueden ser energías renovables. El sistema tiene subestaciones, que reducen la tensión, de 500kw, a 320 kw, o 132kw. En torno a cada subestación se conforman las regiones que abastecen la demanda.

La red es operada por transportistas y luego distribuida por distribuidoras, que pueden ser públicas o privadas. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, lo hacen Edenor y Edesur. En el caso de la Provincia, lo hacen EDEA y EDES.

Actores

En el sistema intervienen cuatro actores: los generadores, que producen la energía eléctrica; los transportistas, que transportan los bloques de energía desde las grandes centrales a los centros de demanda; los distribuidores, que compran la energía en el mercado y la llevan a los clientes; y, por último, los grandes usuarios, que tienen más de un determinado consumo de energía.

El sistema es administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), cuyos accionistas son los generadores (a través de su asociación Ageera), los transportistas (Ateera), los distribuidores (Adeera), los grandes usuarios (Aguera), y el Estado Nacional. Cada uno tiene el 20 por ciento de participación y forma parte del directorio.

Motivos

El experto en temas energéticos Osvaldo Rolando, exsubsecretario de Energía de la Nación, dijo a este medio que los motivos pueden ser "muchísimos". "Hasta que no investiguen los técnicos, es imposible saberlo. Aquel que quiera aventurar una hipótesis, excepto que tenga información técnica, es muy aventurado", sostuvo.

Y adelantó que probablemente se investiguen las protecciones, que sirven para que las fallas no se propaguen y afecten a todo el sistema. "Por ahora, no se puede saber cómo operaron las protecciones, que están para que esto no suceda. Es muy difícil que suceda esto. Aunque no es imposible, diría que es muy difícil, o de bajísima probabilidad. Hay que estudiar bien qué paso", dijo.

Desde el Gobierno dijeron que para descubrir las causas del evento se desarrollará un protocolo de análisis de falla y un informe, a partir del cual Cammesa revisará la situación. "Entonces sabremos por qué ocurrió este evento extraordinario, que no debería volver a ocurrir. De acuerdo al marco regulatorio habrá sanciones dispuestas por el ENRE o la Secretaría de Energía", dijo esta tarde en conferencia de prensa el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.