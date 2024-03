Escuchar

Luego de que la sesión convocada por el bloque Hacemos Coalición Federal en el Congreso para modificar la actualización de las jubilaciones no lograra el quórum necesario, diputados de la Coalición Cívica protagonizaron un fuerte cruce con sus ex aliados de Pro a quienes acusaron de “dormir” el proyecto. “Quieren cerrar el debate y usar a los jubilados de rehenes de la ley bases”, sentenció el diputado de la CC, Juan Manuel López.

“La diputada Silvana Giudici, a pedido del Gobierno y de la Ministra Patricia Bullrich en particular, pidió en comisión mandar la reforma de la fórmula previsional a asesores. Es decir, dormir el tema. Quieren cerrar el debate y usar a los jubilados de rehenes de la ley bases”, apuntó López, autor de la iniciativa presentada ayer en Diputados, desde su cuenta de X.

Que lindos nuestros ex aliados. Me gustaría que no faltes a la verdad. Uds. Pusieron en duda la palabra de @karinabanfi sobre el cronograma fijado. Dije que mientras se convoca al plenario laburen los asesores. Qué pasa? No tenés asesores que laburen hoy y mañana? Larguen el… https://t.co/4DM5P2aSnH — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) March 14, 2024

Tras ello, Giudici, diputada de Pro, respondió duramente: “Qué lindos nuestros ex aliados. Me gustaría que no faltes a la verdad. Uds. Pusieron en duda la palabra de @karinabanfi sobre el cronograma fijado. Dije que mientras se convoca al plenario laburen los asesores. Qué pasa? No tenés asesores que laburen hoy y mañana? Larguen el show, no quieran sacar ventaja. El proyecto del bloque Pro esta esperando tratamiento desde el año pasado. ¿Nos acompañas en el dictamen?”.

Horas después, López retomó la discusión y volvió a contestarle a Giudici al destacar la labor de sus asesores a través de una chicana. “Tengo muy buenos y laboriosos asesores, están siempre a disposición. No son ni por asomo los 30 y pico que le dio Sergio Massa a tu compañero, el bullrichista Gerardo Milman, pero son eficientes”, ironizó López, al tiempo que compartió también un un link para constatar en detalle su labor parlamentaria.

Señora Ministra:

No conseguimos quórum por las inclemencias meteorológicas, vuelos cancelados y demorados y obstrucciones y especulaciones políticas. Y a pesar de todo eso, reunimos 124/126 diputados, prácticamente la mitad del cuerpo legislativo.



Si el gobierno tiene un… https://t.co/9OE7PQvWof — maxi ferraro (@maxiferraro) March 14, 2024

El cruce entre los diputados se da luego que el legislador y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, contestara a las críticas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ayer cuestionó a quienes intentaron impulsar en Diputados la modificación de la actualización de las jubilaciones.

“No consiguieron quórum. Queda en evidencia que hay una mayoría de diputados conscientes de que el país no se arregla con populismo oportunista”, arremetió ayer la ministra, lo que provocó la respuesta de Ferraro.

“No conseguimos quórum por las inclemencias meteorológicas, vuelos cancelados y demorados y obstrucciones y especulaciones políticas. Y a pesar de todo eso, reunimos 124/126 diputados, prácticamente la mitad del cuerpo legislativo. Si el gobierno tiene un compromiso inquebrantable con el déficit 0%, que empiece por derogar el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que nos cuesta más de 1.000 millones de dólares al año, es decir, un 0.35% del PBI. Cuenten con nosotros”, comenzó Ferraro en su descargo por redes sociales.

Tengo muy buenos y laboriosos asesores, están siempre a disposición. No son ni por asomo los 30 y pico que le dio Sergio Massa a tu compañero, el bullrichista Gerardo Milman, pero son eficientes.

Podes revisar mi trabajo en este link👇https://t.co/QtXQ4HJ1Hr https://t.co/SkKajb3x4y pic.twitter.com/AGyNfESTE0 — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) March 14, 2024

“Los jubilados no son casta, aportaron toda su vida y no pueden esperar. Dejen de violar el derecho de propiedad (aportes realizados producto de más de 30 años de trabajo) y/o el derecho adquirido. Hoy el haber jubilatorio mínimo no alcanza para cubrir ni la mitad de la canasta básica total, los alimentos y medicamentos y prestaciones de salud llevan un incremento de + 300 %. Populismo es caranchear con la miseria ajena en vez de sentarse a discutir nuestra propuesta (o la de otros, incluyendo la del partido que Ud. preside hasta el 19/3) que es seria, responsable y consistente y por la que cientos de miles de jubilados están clamando”, continuó el diputado.

“Si no es la nuestra, ¿Cuál es la propuesta del oficialismo? ¿Esperar al 25 de mayo o 6 meses? Hasta ahora no hemos visto proyectos presentados en el Congreso de la Nación ni los hemos visto en sus bancas. Solo asistimos a un papelón nunca visto en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Esperamos que sepan estar a la altura de las circunstancias y acompañen la hoja de ruta y emplazamiento que hemos impulsado para darle certezas y seguridad a nuestros jubilados. Seguir postergando a los jubilados es una inmoralidad e injusticia absoluta”, completó Ferraro.

La sesión convocada por el bloque Hacemos Coalición Federal no logró el quórum necesario. Tal como detalló LA NACION, las contingencias climáticas así como el temor de las provincias de quebrar el lábil armisticio planteado por Javier Milei, que condiciona la concreción del Pacto de Mayo donde se espera discutir el reparto de recursos coparticipables, debilitaron la convocatoria. Sin embargo, durante el debate en minoría lograron recortar la diferencia y llegaron a 124 voluntades, solo cinco votos separó a la oposición de alcanzar el quorum.

“No hay sector de la sociedad que se haya perjudicado más ni que tenga que consumir uno de los bienes que más subieron, que son los medicamentos. Sabemos que al Presidente le cuesta tener sensibilidad, tener empatía y entender la situación de las personas que sufren más que el resto, pero le pedimos que sea inteligente, que corra esta discusión de la disputa fiscal con las provincias y que no sabemos cuándo se van a resolver. ¿Van a ser los jubilados rehenes de esa discusión? No tienen nada que ver con eso”, había señalado ayer Juan Manuel López (Hacemos), autor de la iniciativa, durante el debate en minoría.

LA NACION