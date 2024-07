Tras reclamar por los fondos para la Ciudad, Pro presiona a Milei con una agenda legislativa propia

Escuchar

La distancia entre el gobierno de Javier Milei y Pro, el principal aliado parlamentario que tuvo hasta ahora la Casa Rosada, se ha agrandado en los últimos días. Después de haber reclamado por los fondos de coparticipación para la Ciudad, el partido que conduce Mauricio Macri salió a marcarle la cancha al Gobierno en el Congreso. A sabiendas de que Milei tiene las herramientas legales para instrumentar las reformas económicas, el macrismo presiona al Poder Ejecutivo con una agenda legislativa propia.

Aunque los puentes no están rotos, la tensión pública se trasladó a la relación en privado. Los referentes que responden a Macri en el Congreso se hartaron de que la mesa chica de Milei no los consulte o intente apartarlos del centro de la escena para dejarlos en un segundo plano y licuar su base de sustentación.

Por esa razón, los jefes de Pro pusieron en marcha una estrategia para resaltar sus diferencias con La Libertad Avanza y preservar su identidad con miras a las elecciones legislativas de 2025. Mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pretende abrir una discusión con la oposición dialoguista para impulsar una reforma electoral o Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, apalanca la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, Cristian Ritondo, jefe de la bancada de Pro en Diputados y uno de los laderos fieles de Macri, presentó ayer una nota con 15 proyectos. El objetivo es tomar la iniciativa y empujar al Gobierno a consensuar la agenda.

La lista de Pro incluye, entre otros temas, la baja en la edad de imputabilidad -un proyecto de Ritondo similar al de Bullrich-, la declaración de la educación como servicio esencial, una reforma electoral; el registro de reincidencias y reiterancia, legítima defensa; la extinción de dominio; y la creación de una Agencia de seguridad anti-narcotráfico o de Sociedades Anónimas Deportivas .

“Estoy convencido de que trabajando sobre esta agenda que venimos impulsando desde Pro hace tiempo, podemos lograr resultados más significativos y efectivos, con leyes que sean más beneficiosas para la ciudadanía”, apuntó Ritondo.

Cristian Ritondo y Javier Milei

Pro también quiere debatir la eliminación de jubilaciones de privilegio y una serie de propuestas vinculadas a las “modernización laboral” , como la democratización de asociaciones sindicales y el abordaje del trabajo en plataformas. Además, pretenden discutir proyectos ligados al hidrógeno verde-metano; la salud mental; la propiedad intelectual (habitaciones de hotel y hospedaje); la ludopatía y eliminación de los Registros Automotores.

La misiva de Ritondo fue dirigida a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, quien acumuló reproches en los últimos días por la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia y la Revisora de Cuentas, y Francos, uno de los referentes del ala dialoguista de la Casa Rosada. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque de Pro y dirigente cercana a Bullrich, también firmó el documento.

“Quedamos a la espera de una favorable y pronta respuesta para comenzar a trabajar en esta agenda que da respuesta inmediata a muchas de las preocupaciones que tienen los argentinos” , resaltó Ritondo, nuevo titular de Pro en Buenos Aires y presidente de la bancada de Pro.

Hace dos semanas, Ritondo había sido parte de la maniobra que activó Macri para presionar a la Casa Rosada por los fondos de coparticipación para la Ciudad. Reflotó un proyecto de resolución para reclamar la deuda antes de que Macri difundiera un planteo para que Milei cumpla con la sentencia de la Corte Suprema que benefició al administración porteña. Pasado mañana, Jorge Macri volverá a estar cara a cara con Luis Caputo, ministro de Economía. En Pro esperan una respuesta rápida de la Nación después de siete meses de espera.

En la cúpula del macrismo se preparan para los siguientes pactos con Milei. Avisan que el oficialismo ya no tendrá un apoyo automático en el Congreso. Por caso, repiten que no prevén respaldar el pliego de Ariel Lijo, aunque Macri especula con el avance de las audiencias públicas en el Senado y no se pronuncia.

En paralelo, advierten que no están dispuestos a acompañar con su voto la idea de Francos de suprimir las PASO, pero se abren a trenzar un acuerdo en torno a la eliminación de la obligatoriedad. Está claro que Pro requerirá de esa herramienta para negociar con Milei la oferta electoral de 2025, sobre todo, cuando Macri decidió bloquear la chance de una “fusión” con los libertarios. A contramano de Bullrich, el expresidente y sus leales procuran preservar las banderas de Pro y diferenciarse de Milei en temas puntuales, como el respeto a la libertad de expresión, el manejo institucional o la política exterior.

Distancia y tensión pública

Macri y Ritondo tomaron distancia de la intención de Milei y sus colaboradores de explorar la chance de conformar un interbloque en Diputados. Esa era una idea que promovía la Casa Rosada después la sanción de las reformas económicas -en las que Pro se mantuvo alineado- y la firma del Acta de Mayo en Tucumán. Sin embargo, los macristas creen que tienen poco para ganar si aceptan confluir con los libertarios en la Cámara baja. De hecho, insisten en que Pro ya no se encuadrará en todos los proyectos de Milei, como ocurrió hasta ahora en las votaciones de la ley bases o el paquete fiscal. “Podemos diferenciarnos”, avisan.

Menem y el córdobes Gabriel Bornoroni también deben contener a su tropa. En las últimas horas recrudeció la pelea interna en la bancada del oficialismo. Es más, Oscar Zago, quien rompió el espacio de LLA y armó su propia bloque del MID, amagó con abrir una negociación con el macrismo para adherirse a la bancada de Pro.

Las espadas legislativas de Macri minimizan el poder de fuego de Bullrich, quien el lunes último volvió a calentar la interna con su expromotor electoral cuando declaró que Milei ya había “absorbió” a Pro y criticó al expresidente en EDA TV, el canal del militante derechista español Javier Negre. En los pasillos del Congreso los feligreses de Macri no ocultaron su bronca con la actitud de Bullrich, a quien acusan de ser “ingrata y desagradecida”. “Macri la bancó con la triple fuga o el caso Maldonado; no tienen límites y está dispuesta a romper” , despotrica un exfuncionario de Cambiemos que orbita cerca de Macri.

Milei, Macri y Bullrich

Pese a que la ministra preserva altos niveles de aprobación en las encuestas, los macristas repiten que Bullrich no logró construir poder o caudal político en la estructura partidaria de Pro. De hecho, apuestan a que solo dos o tres diputados estarían dispuestos a acompañarla -Damián Arabia, Patricia Vasquéz o Gerardo Milman- en caso de que defina fusionarse con LLA en el Congreso. Por eso, especulan con que Milei se verá obligado a negociar o buscar un pacto con Macri en 2025. Admiten que están obligados a converger porque comparten electorado. “El Pro puede sacar 5, 7 o 10 puntos si va solo, pero son votos que perderá el Gobierno”, especulan.

En Pro acusan a Santiago Caputo, el “arquitecto” del triunfo de los libertarios y el funcionario que más poder acumula en la segunda fase, y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, de pretender apartar a Macri del Gobierno. Ni los conversos del bullrichismo están a salvo de la mirada implacable de la hermana del presidente. Por caso, Fernando Iglesias, quien acompañó a Milei en su reciente gira por Europa y suele visitar al presidente en Olivos, sería la nueva víctima de Karina . Los libertarios le hicieron saber a sus socios de Pro que Iglesias exhibió un perfil demasiado alto en su periplo por Alemania. Cometió un pecado que tiene un costo excesivo en las “fuerzas del cielo”.

Las heridas que provocó el acto por el Acta de Mayo, en el que Macri se sintió destratado, aún perduran. Los seguidores del expresidente consideran que Caputo podría generar una crisis de gobernabilidad si decide desgatar más el vínculo con el macrismo. Atentos a los problemas que enfrenta Jorge Macri en la Ciudad, amagan con iniciar un operativo clamor para que el expresidente sea candidato a senador en 2025. Parece difícil que Macri acepte el pedido de su primo, pero en el círculo de confianza del titular de Pro ya nadie descarta que analice la posibilidad de competir para proteger a su fortín político. “Milei no lo va a enfrentar a Macri. Si la pone a Bullrich, se queda sin gobernabilidad”, avisan cerca del expresidente.

En Pro admiten que los movimientos de Milei desconciertan a Macri, quien comenzó a desmarcarse del Gobierno. Procura que el libertario tenga éxito, pero alerta sobre la capacidad de gestión y la falta de acuerdos políticos para implementar las reformas. “Mauricio no lo va a empujar, pero tampoco ayudar”, dicen.

La lista de proyectos de Pro

1- Baja en la edad de imputabilidad.

2- Educación esencial.

3- Reforma Electoral: boleta única, ficha limpia, eliminación de la obligatoriedad en las

primarias, financiamiento de partidos políticos y voto argentinos en el exterior.

4- Registro de reincidencias y reiterancia, legítima defensa.

5- Extinción de dominio.

6- Agencia de seguridad anti narcotráfico.

7- Derogación de jubilaciones de privilegio.

8- Modernización laboral: Bloqueo de empresas, Reforma Laboral, democratización de asociaciones sindicales, Trabajo en plataformas.

9- Hidrógeno verde / metano.

10- Salud mental.

11- Propiedad intelectual (habitaciones de hotel y hospedaje).

12- Ludopatía.

13- Sociedades Anónimas Deportivas.

14- Eliminación de los Registros Automotores.

15- Otras reformas políticas: contratación de publicidad en campaña, observación electoral y modificación sobre elecciones partidarias internas.