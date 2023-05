Qué pasa si no voto en las elecciones de La Rioja 2023

escuchar

Las elecciones 2023 de La Rioja son este domingo 7 de mayo. Aquel día, la provincia votará quién será su próximo gobernador, además de elegir a los diputados provinciales y otros cargos locales como intendentes y concejales, en una jornada en la que también habrá comicios provinciales en Jujuy y Misiones.

De todos modos, a pocos días de la cita electoral, surgen dudas sobre qué sucede si una persona no vota. Al respecto, cabe destacar que el sufragio es una obligación en La Rioja; por lo tanto, todas las personas de entre 18 y 70 años con domicilio en la provincia deben acercarse a las urnas este domingo, mientras que es optativo para quienes tengan 16 y 17 años o sean mayores de 70 años.

Las elecciones en La Rioja definirán al próximo gobernador, así como intendentes, concejales y diputados en algunos partidos Marcelo Aguiular

Cuál es la sanción para quienes no vayan a votar en la elección de La Rioja

Según la Ley Electoral Provincial n° 5139 de La Rioja, quien no acuda a las elecciones provinciales y no obtenga la constancia que justifique la ausencia “no podrá sufragar en próximas elecciones provinciales hasta tanto no haya cumplido la sanción prevista” en la normativa.

De todos modos, la ley contempla algunas excepciones que no recibirán penalidades, si justifican su ausencia ante el Tribunal Electoral de la provincia dentro de los 30 días hábiles posteriores a la votación.

Quiénes están exentos de votar en La Rioja

De acuerdo al Código Electoral de La Rioja, las personas que quedan exentas de la obligación de sufragar en las elecciones provinciales son las siguientes:

Los menores de 18 años de edad y los mayores de 70 años de edad.

Los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial.

Los que el día de la elección se encuentren a más de 300 kilómetros del lugar donde deben votar y justifiquen que el alojamiento obedece a motivos razonables. Tales ciudadanos se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, que extenderá una certificación escrita que acredite la comparencia.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto comicial. Estas causales deberán ser justificadas por algún profesional médico de los establecimientos públicos provinciales, nacionales y municipales, quien deberá —a su vez— responder el día del comicio al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado. Para ello, tendrá que concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacer la entrega del certificado correspondiente.

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que, por razones atinentes a su cumplimiento, deba realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso, el empleador o su representante legal comunicará al Tribunal Electoral Provincial la nómina respectiva con 10 días hábiles de antelación a la fecha de elección, expidiendo la pertinente certificación.

Los electores de la provincia cuando la consulta popular sea facultativa.

Vale recordar que las exenciones que establece la ley son de carácter optativo para el elector.

Elecciones 2023: ¿Qué pasa si no votás?

Qué se vota en la elección de La Rioja

A mediados de marzo, quedaron oficializadas las candidaturas para la jefatura del Ejecutivo riojano, así como para los diputados provinciales de 11 departamentos, y para los intendentes y concejales de 18 departamentos riojanos, cargos que se determinarán este domingo en las urnas. A la vez, en la votación provincial también habrá una convocatoria para elegir a los convencionales constituyentes que trabajarán en la modificación de la constitución de dicha jurisdicción.

Esta reforma de la carta magna fue aprobada por la legislatura riojana y prevé diferentes proyectos, entre los que se destaca la creación de una Renta Básica Universal para que no haya ningún riojano “que no tenga un ingreso garantizado por el Estado provincial”, tal como anunció en su momento el gobernador Quintela. Además, esto puede traer cambios en otros aspectos, como la consagración constitucional del agua, la energía y la conectividad como derechos; la paridad de género en cargos electivos; y la periodicidad de las tres funciones del Estado.

Dónde voto: consultá el padrón electoral de La Rioja

La Justicia Electoral ya dispuso, en su sitio web oficial, el padrón electoral con el que los votantes de La Rioja pueden saber en qué lugar fueron designados para acudir a las urnas en los comicios locales.

Para acceder a la información es preciso completar las casillas con los siguientes datos: el número de documento, el distrito electoral, una definición sobre el género de la persona que consulta y, por último, una verificación de identidad que debe hacerse a través de un captcha en el que hay que escribir los números que aparecen en una imagen. Una vez llenados estos campos, el sistema muestra la dirección del establecimiento al cual debe acudir el elector, con el número de la mesa de votación y el número de orden asignado.

Qué documentos se necesitan para votar en La Rioja

El Ministerio del Interior indica que, para emitir el sufragio, los documentos validos son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

En este sentido, la cartera que comanda Eduardo “Wado” de Pedro recuerda a la ciudadanía que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.

