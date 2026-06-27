Qué pasó con Manuel Adorni este sábado 27 de junio

La jornada política de este sábado 27 de junio quedó marcada por la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Luego de varios días de especulaciones y versiones sobre su futuro dentro del Gobierno, el funcionario confirmó su renuncia mediante una carta pública dirigida al presidente Javier Milei.

La decisión se conoció pocas horas después del regreso del mandatario desde España y tras una serie de reuniones que terminaron de definir el futuro del ahora exjefe de Gabinete. En los últimos días, el propio Milei había endurecido su discurso al referirse a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Adorni, aunque reiteró que confiaba en él mientras no existiera una condena judicial.

La primera parte de la carta donde Manuel Adorni anuncia su renuncia

El caso que involucra a Adorni tomó estado público el pasado 8 de marzo, cuando trascendió que su esposa, Bettina Angeletti, había viajado a Estados Unidos a bordo del avión presidencial. Posteriormente aparecieron nuevas informaciones sobre viajes privados, propiedades y otros movimientos patrimoniales que derivaron en una investigación judicial y aumentaron la presión sobre el funcionario.

La segunda parte de la carta donde Manuel Adorni anuncia su renuncia

Mientras crecían los rumores sobre su salida, dentro de la Casa Rosada comenzaron a evaluarse distintos nombres para ocupar la Jefatura de Gabinete. Entre los principales candidatos aparecieron el ministro del Interior, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Hasta el momento del anuncio, Santilli era señalado como el postulante con mayores posibilidades de reemplazarlo.

La tercera parte de la renuncia de Manuel Adorni (Foto: X)

El texto completo de la renuncia de Manuel Adorni

“Estimado Presidente:

Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados.

Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, “granjas cripto” operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive “lleno de dólares” (sí Presidente, un pendrive “lleno de dólares”), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen mi.

Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real. Se metieron con lo más profundo de un ser humano, o al menos lo que cualquier persona de bien preferiría elegir antes que todo lo demás. El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy.

El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera. Mi vida antes de la vida pública siempre estuvo en línea con lograr el objetivo de que mis hijos en el futuro puedan irse a buscar un futuro mejor a otras tierras. Desde que asumimos solo trabajé para que ocurra lo contrario: para que nunca deban irse del país. Y usted es la única garantía de que eso ocurra. Ojalá la sociedad lo siga eligiendo siempre, cada día. Yo lo haré desde el lugar que me toque. Todo lo que pude aportar para el país y las ideas ya lo he hecho, de la mano suya. Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática. Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos señor Presidente.

A pesar de estas circunstancias, me enorgullece ser parte de este camino, y haberlo acompañado en cada logro que hemos tenido como Gobierno. Me alegro haber estado al lado suyo y al lado de la Secretaria General de la Presidencia, pilar fundamental de cada paso que hemos dado. También como sabe, he cumplido a rajatabla y hasta el último día aquel pedido especial que me hizo aquella noche en la Quinta Presidencial de Olivos, minutos después de ofrecerme asumir como Jefe de Gabinete de Ministros de su gobierno.

Gracias Presidente. Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia. Gracias por no haberle importado la vieja política, ni los medios de comunicación, ni las presiones (ya sean políticas o periodísticas). Gracias por ser una persona íntegra, porque en definitiva ambos sabemos que de eso se trata la vida.

Permítame tomarme el atrevimiento de felicitar y agradecer a mis equipos de trabajo que desde mi anterior lugar en el gobierno han hecho todo para que sus objetivos se cumplan. Gracias a ellos también por haberlo dado todo.

Gracias también a los equipos de los ministerios y a cada uno de sus ministros por el afecto, el apoyo y, sobre todo, por empujar día a día hacia el norte que ha fijado usted, Presidente.

Gracias también a todos los que me apoyaron, dentro y fuera del gobierno. Gracias a quiénes sin conocerme, supieron entre tanta mentira, leer la verdad.

Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones.

¿Sabe qué, Presidente? Hoy me voy a ir a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país: ojalá muchos de los que hicieron todo para causarme daño puedan alguna vez lograr lo mismo. La vida pasa por las pequeñas cosas, esas que nunca perdí y no me permitiría perder jamás.

Aquí termino Presidente. Ha sido un verdadero honor servirlo a usted y con ello a la Patria. Permítame insistir: de usted y sus ideas depende el futuro de la Argentina.

Gracias Javier. Gracias Karina.

Un abrazo enorme.

Hasta siempre.

Manuel Adorni"