Qué pasó entre Alberto Benegas Lynch (h) y Reynaldo Sietecase

El diputado nacional Alberto Benegas Lynch (h) participó este jueves en el programa radial La inmensa minoría, conducido por el periodista Reynaldo Sietecase en Radio con Vos. Durante la entrevista, que abordó los recortes presupuestarios implementados por la gestión libertaria, surgió un momento de alta tensión que continuó en redes sociales.

¿Qué generó el cruce entre Benegas Lynch y Sietecase?

El punto álgido de la conversación ocurrió cuando Benegas Lynch intentó justificar los recortes y la necesidad de auditorías en las casas de altos estudios, como lo es la UBA. “Fijate lo que pasó con las universidades. Es eso. Resisten la cuestión de la auditoría cuando la UBA tenía prostíbulos en el subsuelo a la noche”, manifestó el diputado de La Libertad Avanza.

La entrevista de Reynaldo Sietecase a Bertie Benegas Lynch

La afirmación sorprendió a Sietecase, quien interrumpió al diputado: “Perdón, ¿quién tiene? ¿De dónde salió eso? Es la primera vez que lo escucho”. Benegas Lynch replicó: “Googlealo, googlealo”. El conductor insistió: “No, no me alcanza con googlearlo. Está diciendo una cosa gravísima, que hay prostíbulos en la UBA”.

El diputado aseguró que no era una invención suya, sino un hecho que “salió hace tiempo” en los medios y prometió compartir la información. “Si lo menciono es porque no es una idea mía. No lo inventé yo”, cerró Benegas Lynch.

Cómo continuó el intercambio entre Sietecase y Benegas Lynch

Horas después, Benegas Lynch cumplió su promesa y publicó en la red social X un mensaje dirigido a Sietecase. “Gracias por la nota @Sietecase. Te paso link sobre el tema del que no habían escuchado. Mi ánimo no es contra la UBA, sino a su favor y para que sea lo que está supuesta de ser. Solo grafica lo de los ñoquis y cómo algunos se sirven del estado para ellos mismos”, escribió.

El enlace correspondía a una nota de LA NACION publicada en 2001, que informaba sobre un hecho policial ocurrido 24 años atrás en el segundo subsuelo de la Facultad de Derecho de la UBA. Un empleado de maestranza, jefe de cerrajería, utilizaba su taller para facilitar encuentros sexuales pagos con tres mujeres, los miércoles por la noche, días sin actividad académica.

El empleado fue imputado por el delito, que era excarcelable, y suspendido tras un sumario iniciado por el entonces decano, Andrés D’Alessio. Las fuentes de la época señalaron que ninguna autoridad ni profesor de la facultad tuvo vinculación con el caso.

Sietecase respondió al diputado a través de la misma plataforma. “¿Diputado usa una noticia del 2001 sobre un hecho policial menor para justificar el desfinanciamiento de la UBA?”, cuestionó el periodista. También reiteró su pedido sobre la supuesta existencia de empleados innecesarios en otra institución: “Y espero me pase la lista de ñoquis del Garrahan. Hasta ahora no dieron ni un nombre. Y si los hay que los rajen, pero paguen bien a los médicos. Gracias por la nota”.

¿En qué contexto dijo Alberto Benegas Lynch que había prostíbulos en la UBA?

El intercambio se produjo en un contexto donde Benegas Lynch defendía los recortes presupuestarios del gobierno, incluso en áreas sensibles como el Hospital Garrahan, donde afirmó que había “ñoquis y una mala asignación”. Sostuvo que estas medidas son parte de un “proceso de reordenamiento del Estado”.

Durante la entrevista radial, previa a la polémica por la UBA, Sietecase también consultó a Benegas Lynch sobre su perspectiva de una manifestación ocurrida el día anterior. El diputado diferenció entre “variables controlables y no controlables” para el gobierno.

Entre las controlables, mencionó la gestión del Ejecutivo y el esfuerzo en el Congreso por “cambiar el paradigma de que el Estado nos salva”. Citó el DNU y la Ley Bases como ejemplos de la “reforma más grande en la historia argentina”.

Respecto a las “no controlables”, incluyó las acciones de figuras políticas como Cristina Kirchner o las decisiones del Poder Judicial. “Lo que haga Cristina, si iba a candidata o si el Poder Judicial decidía sacar el veredicto de que vaya presa, eso ya no nos corresponde”, afirmó Benegas Lynch.

