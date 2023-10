escuchar

CÓRDOBA.- Si el candidato a presidente Javier Milei llega a la Casa Rosada y sostiene su plan de cambiar el modelo de transferencias desde la Nación a las provincias, La Rioja, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa y San Luis serían los distritos más afectados ya que sus ingresos totales dependen entre el 80% y el 89% de los giros del gobierno central. Esa misma situación lo llevó a decir al gobernador riojano Ricardo Quintela: “Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los fondos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”.

Entre enero de 2015 y diciembre del 2022 -gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández- la Nación transfirió $20,1 billones (el equivalente a dos meses de coparticipación de hoy) mientras que los giros automáticos en el período sumaron $115,8 billones, siempre a pesos constantes de agosto último. Los datos son de la consultora Politikon Chaco, dirigida por Alejandro Pegoraro.

Por ejemplo, La Rioja recauda mensualmente unos $2000 millones, una cifra que claramente le impediría cumplir con cualquier función asignada constitucionalmente a las provincias. El actual sistema de distribución está marcado por desalinear los incentivos para recaudar más.

En diálogo con LA NACION, Pegoraro analiza que el financiamiento a las provincias por fuera de la coparticipación se redujeron “significativamente” desde 2015 a la fecha. En ninguno de los años de la actual gestión superó a 2016, año pico en moneda constante. Incluso plantea que lo “verdaderamente curioso” es que entre 2015 y 2022 el pico de envíos a provincias estuvo en el gobierno de Macri, cuando también se registró el piso (2019).

Guillermo Francos, eventual ministro del Interior de Milei, dijo que el objetivo es “otorgar a las provincias la responsabilidad de recaudar y gastar, cambiar el sistema”. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Estas altas volatilidades esconden atrás un esquema de fuertes preferencias: algunas provincias como Buenos Aires suelen ser históricamente beneficiadas en detrimento de otras más chicas que sufren en mayor modo el recorte de recursos”.

Milei planteó que quiere avanzar en anular o reformar el sistema que reparte los tributos federales a las provincias. Un grupo de sus dirigentes presentó un informe de la Asociación Argentina de Contribuyentes (AAC) llamado “Desigualdad fiscal entre provincias y Mecanismos de salida del Régimen de Coparticipación Federal de impuestos”, que califica a la coparticipación como “un conjunto de parches e improvisaciones, un régimen confuso y desordenado”. Plantean que “exista el mínimo posible de coparticipación y el máximo de federalismo fiscal”.

En ese reporte indicaron que la provincia de Buenos Aires con 38,2% de la población, recibe 22,6% de la transferencias por coparticipación; el otro caso que apuntan es el de CABA que con el 6,8% de los habitantes recibe 2,2% de la coparticipación efectiva, mientras que “otros distritos, como Catamarca, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, se posicionan entre los favorecidos por esta métrica”.

Cambiar la coparticipación es una aspiración declarada tanto en la gestión de Mauricio Macri como en la actual de Alberto Fernández; según la Constitución de 1994 en 1996 tenía que estar la nueva ley. Nunca se logró porque se requiere acuerdo entre todas las partes, lo que es complejo porque nadie quiere ceder ni un centésimo. Lo que podría cambiar Milei si llega al poder son las transferencias arbitrarias, las que van por fuera del esquema, así como la asignación de obra pública.

Guillermo Francos, eventual ministro del Interior libertario, explicó que la reforma que quieren hacer apunta a “otorgar a las provincias la responsabilidad de recaudar y gastar, cambiar el sistema”. Calificó de “arcaico” el esquema de que la Nación recauda y envía a las provincias. Dieciséis vicegobernadores (incluido el de Jujuy) sacaron un comunicado en contra de la propuesta de Milei.

Según datos del Iaraf, en promedio, el peso de coparticipación y transferencias no automáticas sobre los ingresos totales es de 54% en el consolidado de las provincias y CABA, mientras que en La Rioja llega al 89%; le sigue Jujuy con alrededor de 88%; Catamarca con 85%; Santiago del Estero, 83%; Formosa 81% y San Luis, 80%.

En el otro extremo de la tabla, con más autonomía o menos dependencia aparecen Neuquén (23%), CABA (26%) y Chubut (33%). De las “grandes”, Buenos Aires y Córdoba logran cubrir con recursos propios entre 48% y 50% de sus gastos, y Mendoza y Santa Fe, cerca de 55%.