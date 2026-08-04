Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno cede para conseguir la Ley de Tierras y busca acuerdos para 2027
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El enemigo imaginario que justifica un DNU absurdo
El reciente Decreto 681/26, que modifica la ley de migraciones para impedir el ingreso o revocar la residencia de extranjeros que hubieran emitido mensajes de odio contra el pueblo argentino, es un excelente ejemplo para ilustrar, por el absurdo, lo que un decreto de necesidad y urgencia no debe ser. Su inconstitucionalidad es flagrante por el contenido, pero lo es más por la vía elegida.
Quienes lo rechazan (una categoría que incluye también a personas que habitualmente apoyan las políticas del gobierno nacional) se han detenido por lo general en el primer aspecto. No les falta razón. Los mensajes de odio a los que se refiere el decreto se vinculan a lo que se ha denominado la “campaña antiargentina”. Los considerandos del decreto no emplean esa expresión, pero la idea está expuesta con claridad: “Que han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. Ese supuesto fundamento se expone en términos dogmáticos, como una verdad que no necesita ser demostrada. Aunque no se lo aclara, es obvio que los “mensajes de odio” son las críticas que despertó en las redes sociales el desempeño de la selección argentina de fútbol y algunas expresiones de personalidades conocidas internacionalmente, como el actor estadounidense Samuel L. Jackson, que acusaron a los argentinos de racistas. Cada tanto surgen ciertas estupideces de este tipo. Hace unos años, el diario The Washington Post señalaba, como si se tratara de un acto de discriminación, que en la selección argentina no había negros.
Javier Milei, en la encrucijada entre el voto moroso y el voto “terrorista”
El oficialismo mileísta busca “domarlos”, según su lenguaje. La oposición dura les pone una ficha para desbalancear la cancha electoral en contra de Javier Milei. Son los morosos, el nuevo sujeto político que en este 2026 empieza a tallar fuerte en el camino rumbo al 2027 electoral.
El Gobierno apunta a licuar el poder político y la legitimidad de los morosos. Se vio en los últimos días cuando Milei y Luis Caputo avanzaron con una estrategia llena de desafíos: responsabilizar a los ciudadanos endeudados por sus decisiones individuales y despegar a la política macro de su papel en ese proceso. “La pregunta es: ¿le pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse? No”, planteó Milei el domingo. “Cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones”, afirmó Caputo la semana pasada.
Un ministro clave de Kicillof dijo que la IA le diagnosticó a Milei un “delirio persecutorio”
LA PLATA.- El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, le pidió a un motor de Inteligencia Artificial (IA) que establezca las características personales del presidente Javier Milei y aseguró que la respuesta fue que el mandatario padece de un “delirio persecutorio”.
El funcionario precisó que este diagnóstico se lo ofreció la IA luego de proyectar en el salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial una entrevista al Presidente donde habló de la existencia de “terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores”.
Julio Cordero cuestionó el paro nacional docente: “Resulta llamativo”
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuestionó este lunes el paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y remarcó que la negociación salarial corresponde a las provincias. “Lo que resulta llamativo es que el paro suceda indicando una circunstancia que está referenciada a Nación”, sostuvo en diálogo con Jonatan Viale, en su programa Pan y Circo, por Radio Rivadavia.
“Lo que es importante destacar es que es un paro, por lo menos, para cuestionar. En principio, nosotros dejamos perfectamente claro que los salarios docentes, lo que se llama la paritaria docente, se discute por cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó el funcionario. En ese sentido, recordó que “son las autoridades locales las que desde 1942 tienen la administración y las definiciones de cuáles son los salarios”.
Impulsan un proyecto de ley en Neuquén para que las tierras fiscales solo puedan ser vendidas a argentinos
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En una movida estratégica, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para establecer que las tierras fiscales de la provincia solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas. La iniciativa surge en la antesala del debate que el Senado llevará adelante este jueves sobre las modificaciones al régimen nacional de tierras rurales.
El proyecto de Figueroa propone modificar la Ley Provincial 263 con el objetivo de que la adjudicación de estas tierras esté estrictamente orientada a proyectos productivos, ganaderos o turísticos. Desde el Poder Ejecutivo provincial aseguran que la intención es fortalecer el dominio sobre los recursos estratégicos y generar seguridad jurídica sin necesidad de transferir la titularidad de las tierras a extranjeros.
En busca de los votos en el Senado, el Gobierno fija un tope de 25% a la extranjerización de tierras
En un intento por evitar el fracaso del capítulo que relaja los límites vigentes a la venta de tierras productivas a extranjeros, el Gobierno dará luz verde a que se introduzcan nuevos cambios al proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada, cuya discusión en el Senado está previsto que se reanude este jueves.
Según pudo confirmar LA NACION en fuentes legislativas, el Gobierno debió ceder a la presión de la oposición dialoguista y establecerá un tope de 25% de la superficie nacional, provincial y departamental a la posibilidad de que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras productivas.
La fiscalía exhortó a Lilia Lemoine a abstenerse de hablar sobre Ian Moche
La Justicia exhortó a la diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), una de las dirigentes más cercanas a Javier Milei, a abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre Ian Moche, un chico con autismo que criticó los recortes del Gobierno en el área de discapacidad y que se convirtió en blanco de las críticas del Presidente y su entorno.
“Exhórtese a la imputada Lilia Adela Bulokalo Lemoine a abstenerse de realizar cualquier manifestación pública, de forma directa o indirecta, vinculada al adolescente Ian Galo Lescano, alias ‘Ian Moche’, así como de aludir a su condición de persona perteneciente al espectro autista”, dice la resolución que firmó el fiscal de primera instancia de la ciudad de Buenos Aires Hernán Gustavo Biglino.
Karina Milei se mostró con dos gobernadores aliados mientras el oficialismo busca acuerdos para 2027
En una actividad oficial pero con fuerte lectura política, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajó este lunes a Resistencia, Chaco, donde fue recibida por el gobernador Leandro Zdero y se sumó su vecino correntino Juan Pablo Valdés, ambos radicales.
La actividad tuvo lugar mientras la Casa Rosada echó a rodar el operativo reelección para Javier Milei, que incluye posibles acuerdos electorales con aliados de La Libertad Avanza (LLA). En rigor, se trató de una jornada de coordinación destinada a fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias frente al fenómeno de El Niño.
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