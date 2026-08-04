Detuvieron a Facundo Moyano por agredir a una mujer en su departamento de Belgrano y quedó detenido

El sindicalista Facundo Moyano fue detenido en la Comisaría Vecinal 13A durante la madrugada de este martes luego de un llamado al 911 que alertó sobre un presunto episodio de violencia en su departamento del barrio porteño de Belgrano. Las autoridades investigan un incidente ocurrido con quien sería su pareja, Candela Arizaga.

Según pudo saber LA NACION por el parte policial, el encargado del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, identificado como Nahuel Astrada, relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT y jefe del Sindicato de los Camioneros Hugo Moyano había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer.

La Comisaría 13 A de Belgrano en donde se encuentra demorado Facundo Moyano Tadeo Bourbon

Ambos fueron interceptados a unas cuadras, en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

Arizaga, de 23 años, fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— permanece internada.

Los efectivos de seguridad dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal (MPF) y aguardan las medidas que se deberán adoptar. El exdiputado nacional permanece retenido y en compañía de su hermano Hugo Moyano, abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria. De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION, la defensa del caso podría quedar a cargo de un abogado penalista cercano a la familia del sindicalista.

Mariana y Marcelo, dos vecinos de la zona, afirmaron haber oído la discusión y el pedido de ayuda de la joven agredida. “Se escuchó pasar a una mujer corriendo a la noche y gritando. Decía ‘ayuda, auxilio’. Se escuchaban los gritos y nos despertó”, relataron en diálogo con radio Mitre.

Horas después trascendió un video capturado por una persona en la vía pública que muestra a la joven corriendo de forma desorientada y semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano. En las imágenes, Arizaga camina por la vereda y luego cruza al otro lado en medio del tránsito que circula por la calle.

Así corría Candela, la pareja de Facundo Moyano, por la avenida en la madrugada

Facundo Moyano vivía en una torre en San Telmo hasta que se casó con la modelo Eva Bargiela, en 2021. Ese año se mudaron al barrio de Belgrano, al edificio donde habría ocurrido el incidente por el que está demorado. Moyano y Bargiela se separaron en septiembre de 2023.