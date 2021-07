Quién es el operador todoterreno que asesora a Schiaretti, Perotti y Larreta para derrotar al kircherismo

Uno de sus interlocutores le atribuye decir seguido: “Yo no llamo a la gente, la gente me llama a mí”. El consultor político Guillermo Seita, un consultor polirrubro del peronismo no kirchnerista, generó una mística a su alrededor que algunos descreen y otros refuerzan. Con terminales en importantes distritos electorales y dirigentes políticos, incluso en la Corte Suprema de Justicia, en los años impares suele ser el armador que busca aglutinar a referentes del peronismo no K. Pero ahora también tiene un objetivo adicional. Quienes hablan con él afirman que hoy su obsesión es posicionar a Horacio Rodríguez Larreta para 2023.

Tal vez por eso los duros de Pro lo hayan empezado a señalar, off the record, como uno de los que impulsó a Rodríguez Larreta a enfrentar a Mauricio Macri en la pulseada por las candidaturas, y como quien fomenta su espíritu “moderado” y “aperturista”.

Cerca del alcalde porteño reconocen su amistad con Seita y afirman que le “da una mano” como asesor externo, pero dicen que el h aber comenzado a transitar la carrera para competir por la presidencia en 2023 y marcar su impronta moderada es una decisión propia. “Seita es un histórico amigo de Horacio y lo acompaña”, minimizan cerca de Larreta.

Sí le atribuyen, en cambio, una idea que el alcalde porteño repite como un mantra por estos días: para gobernar no alcanza el 50%, hace falta un 60%. Y de ahí surgen, en parte, las especulaciones sobre el rol de Florencio Randazzo, que mantuvo, según reconstruyó LA NACION, un encuentro con Rodríguez Larreta, no solo por ser un asiduo interlocutor de Diego Santilli, sino también de Seita. En las filas larretistas hay quienes dan por descontado que los votos de Randazzo, que busca captar “a los del medio”, podrían beneficiar a Juntos por el Cambio “como si fueran votos propios”. De hecho en Uspallata dicen que el 14 de noviembre a la noche no solo contarán sus votos sino también los del exministro como futuros posibles votantes.

El macrismo le atribuyó haber asesorado a la “tríada peronista” de la Corte Suprema en 2018, antes de sacar fallos de alto impacto político. De buen vínculo con el ministro Ricardo Lorenzetti, Seita también es una de las terminales del larretismo en el máximo tribunal. Supo asesorar también a Sergio Massa, pero cerca del tigrense dicen que hace “un par de años” que no hablan.

Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Angel Pichetto y Juan Schiaretti Archivo

Asesora a Juan Schiaretti -con quien mantiene un vínculo histórico- y a Omar Perotti, los otros dos gobernadores que, junto a Rodríguez Larreta, tensionaron su relación con el gobierno nacional al diferenciarse de las medidas sanitarias por la pandemia. A ambos los unió con la marca electoral “Hacemos”, que el propio Seita tiene registrado.

En 2018, lejos de los dos polos, el exsecretario de medios de Carlos Menem estuvo detrás de la foto de Schiaretti con el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, Massa y Miguel Ángel Pichetto, tomada en sus oficinas del piso 21 en el barrio porteño de Retiro. También forjó un vínculo con el santafecino Perotti -a quien hoy asesora en el armado de Hacemos Santa Fe- e impulsó el video de Schiaretti para convocar a Daniel Scioli, a Marcelo Tinelli y a dirigentes socialistas. Fueron intentos frustrados que hoy el armador busca reavivar, una vez más, con el kirchnerismo en la vereda de enfrente.

“Guillermo habla con todo el mundo. Un montón de referentes en oficialismo y oposición hablan permanentemente con él y lo buscan sin que haya un contrato de asesoramiento”, dijeron fuentes de su entorno a LA NACION. En ese universo entra, también, el gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, acaso uno de los más leales a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los vínculos de Seita con Rodríguez Larreta no implican que quien buscará posicionarse como cabeza de lista de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires y oponerse a Santilli en una interna, el neurocientífico Facundo Manes no tenga como jefe de su estrategia de comunicación a Gastón Douek, socio de Seita en la firma Prosumia. Fue Douek quien diseñó la campaña de Gabriela Michetti contra Rodríguez Larreta en 2015, calificada como una “campaña sucia” cerca del alcalde porteño.

Dueño de un conjunto de empresas abocadas a la comunicación en distintos rubros, Seita es director de la encuestadora Management & Fit, cuya socia es Mariel Fornoni (que acerca los resultados de sus sondeos al larretismo), de la consultora Off y On, con Ivonne Cikurel, de Ejes S.A -que monitorea medios de comunicación-, y de otros proyectos de consultoría y producción de contenidos para medios de comunicación. Quienes conocen de cerca sus vínculos con el mundo de los medios le atribuyen fuerte influencia en algunos medios gráficos y televisivos. Con su socio Marcelo González está a cargo del Espacio Clarín en Mar del Plata.

Pese a diseñar las estrategias para enfrentar al kirchnerismo, el Gobierno contrata los servicios de monitoreo de medios que brinda Ejes S.A desde distintas dependencias y ministerios, según la información disponible en el sitio Compr.ar.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project