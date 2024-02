escuchar

La tensión continúa puertas adentro y fuera del Congreso. Frente al Palacio Legislativo, ocurrieron hechos de violencia de los que se hicieron eco funcionarios de gobierno, como Diana Mondino, canciller, y Manuel Adorni, vocero presidencial. Pero la violencia se inició ayer por la tarde. En ese contexto, Patricio Chazarreta, un militante libertario de 23 años, fue golpeado en la cara por detrás mientras cruzaba la plaza para ingresar a ver el tratamiento de la ley ómnibus, a la que fue invitado por un miembro de La Libertad Avanza. Su agresor fue Gastón Garriga, quien fue identificado inicialmente como un militante de izquierda. Horas después, circuló que se trataba del director comercial de la radio AM750, un cargo que ostenta en sus propias redes sociales.

Garriga, de 48 años, es además periodista del diario Página 12 y figura en registros públicos como trabajador de la Fundación Octubre, del sindicalista y empresario Víctor Santa María, para la redacción de artículos de un suplemento. Además, tiene un contrato con la Cámara de Diputados de la Nación y fue empleado de la legislatura bonaerense. LA NACION consultó a todos sus empleadores respecto de su relación laboral y las consecuencias de sus acciones, pero no recibió respuestas de ninguno de ellos. También intentó comunicarse con el propio Garriga, sin éxito, tras eliminar sus redes sociales. Fue jefe de prensa de la obra social OSDE (en su LinkedIn dice seguir trabajando en la empresa), aunque esta aclaró que no continúa vinculado.

Chazarreta presentó una denuncia penal con el patrocinio del legislador porteño Yamil Santoro por lesiones y discriminación política. Aludieron a la ley 23.592, que reprime con prisión de un mes a tres años a “quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

El joven llevaba una gorra que decía “Las fuerzas del cielo” y llamó la atención de los manifestantes por llevar traje, lo que contrastaba con quienes estaban en la plaza en ese momento, razón a la que atribuye los insultos, gritos, empujones y el golpe que sufrió. En comunicación con LA NACION, aseguró que no provocó verbalmente a los manifestantes y que la policía, que estaba cerca, no reaccionó frente a los golpes.

Siguen domando los jóvenes twitteros pic.twitter.com/YNdyisMJLX — Diana Mondino (@DianaMondino) February 1, 2024

Si bien Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, se puso a disposición de las actuaciones que sigan al caso, todavía no hay noticias de que haya sido citado o demorado Garriga.

“En las cercanías había personal policial y miembros del Congreso, por lo que, en primer lugar, no aparecía como probable una agresión o altercado con los manifestantes. No obstante, los manifestantes se multiplicaron sospechosamente, por lo que decidí acercarme más para buscar a mi amigo y retirarnos al Congreso. Cuando me acerco, algunos manifestantes comenzaron a empujarnos y pegarnos patadas. Varias veces me quitaron la gorra, mientras me escupían, insultaban o pateaban”, dijo en la denuncia.

Adicionalmente, declaró que las lesiones no se detectan a simple vista, pero que el golpe le dejó una inflamación en el lugar del puñetazo - la mandíbula izquierda-, y dolor y dificultad para morder en la mandíbula derecha.

