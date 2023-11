escuchar

El oftalmólogo que periódicamente controla los ojos del papa Francisco, Fabio Bartucci, fue una pieza clave en la conversación que entablaron el Sumo Pontífice y el presidente electo, Javier Milei; un diálogo que parecía impensado hasta antes de las elecciones, cuando el libertario había atacado al líder de la Iglesia católica en reiteradas oportunidades. El legislador porteño Ramiro Marra, cercano al jefe de La Libertad Avanza, fue otra de las piezas fundamentales.

Según contó ayer en LN+ el propio Bartucci -director del Centro de Investigaciones y Tratamiento Ocular de Buenos Aires-, él estaba con el Papa en El Vaticano cuando lo llamó Marra y eso derivó en la charla posterior entre Francisco y Milei. Comentó además que fue el Papa quien le pidió entablar la comunicación telefónica.

“Justo me llamó Ramiro cuando estábamos, generalmente lo tengo apagado [al teléfono], había quedado prendido y se dio la conversación. Por lo general cada vez que estoy con el Santo Padre lo apago, pero quedó ahí prendido porque había entrado medio apurado, buscando las cosas porque fui a hacerle el control que le hago en forma periódica”, explicó el doctor, especialista en glaucoma y cirugía refractiva, ocular y de cataratas, como así también docente de posgrado en la Universidad del Salvador, de acuerdo a lo que detalla en su página de LinkedIn.

Dijo también que él consideró que ese era el momento para que se establezca la comunicación entre ambos líderes. “Es un tema que nació del Santo Padre porque se hablaron muchas cosas que no eran ciertas y él mismo dijo que nunca existió esa animosidad de su parte. Entonces le pareció lo más lógico hacer las felicitaciones correspondientes, que ya las había hecho por vía epistolar, y se comunicó telefónicamente con Milei y lo felicitó. Fue una conversación muy amena”, reveló Bartucci sobre el acercamiento que se concretó después de que la relación entre el Sumo Pontífice y Milei estuviera en el foco de la campaña, ya que el libertario lo había tildado como el “representante del maligno en la Tierra” y lo había criticado por “impulsar el comunismo”.

En tanto, el médico -que suele hacer campañas solidarias y atender gratis en distintos lugares de la Argentina y del mundo- indicó sobre su rol: “Me pareció oportuno que el Papa, como está un escalón por encima de esto y no tendría que estar en estas cosas, defienda su postura. Y me pareció que era el momento de hablar con el presidente que fue electo. Creo que hubiese hecho lo mismo también si hubiese sido Sergio Massa, hubiese hecho exactamente lo mismo. [Francisco] está por encima de todo esto y creo que es una muestra más que importante como para empezar a borrar grietas y estas cosas que no le hacen bien a nadie”.

Dada su cercanía con el Sumo Pontífice, Bartucci destacó la “grandeza”, solidaridad y afabilidad del Papa; y contó más detalles de la conversación con el libertario: “Lo hizo tan natural que no hubo después; fue tan natural y ameno... Lo felicitó, le habló de sabiduría, de coraje; ‘Tenés que tener mucho coraje’, le dijo. Es una persona tan pero tan afable en eso y le transmitió su cariño igual que con cualquiera de nosotros”.

Asimismo el médico se mostró esperanzado de que en 2024 el Papa desembarque en la Argentina. “Se habla del viaje, yo creo que se va a poder capitalizar el año próximo tal cual estaba planeado”, indicó.

