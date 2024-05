Raúl Jalil: “Sería muy bueno que salga la Ley Bases; el peronismo está cometiendo un error al no dialogar”

Escuchar

A más de diez mil kilómetros de su tierra y a la sombra de la cúpula de San Pedro, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que disertó este jueves en un evento organizado por el Vaticano sobre cambio climático, se mostró convencido: “Creo que lo que deberíamos hacer los peronistas, pero es una opinión, es entrar en conversaciones serias con el Gobierno para avanzar en algunos puntos de coincidencia ”, aseguró, en una entrevista con La Nación en la que también admitió que le gustaría tener más canales de diálogo con el gobierno de Milei, más allá del ministro del Interior, Guillermo Francos.

Jalil habló así luego de haber sido recibido por el papa Francisco en la Sala Clementina del Palacio Apostólico en una audiencia grupal, junto a los demás asistentes a la cumbre de tres días titulada “De la crisis climática a la resiliencia climática”, que fue organizada por las Pontificias Academias de Ciencias y de Ciencias Sociales en la que participan gobernadores, alcaldes, científicos, académicos y expertos de todo el mundo.

El gobernador de Catamarca @RaulJalil_ok disertando hoy en un evento del Vaticano 🇻🇦 sobre cambio climático en el que participan gobernadores y alcaldes de todo el mundo, entre los cuales @SadiqKhan (en la foto junto a @CardinalTurkson) pic.twitter.com/Zwlg9xNmSj — Elisabetta Piqué (@bettapique) May 16, 2024

-¿Cómo fue la audiencia con el Papa?

-Muy buena, estaba muy bien, exultante, de muy buen humor, nos saludó a todos uno por uno y la verdad es que el mensaje que está dando el papa Francisco con la encíclica Laudato Sí, sobre el cambio climático, es urgente, hay que trabajar. Nosotros lo vemos en Catamarca, donde estamos preocupados porque vemos enfermedades que no teníamos, como el dengue, o la chicharra, que afecta el maíz, vemos una baja de la natalidad del 50%, y creemos que Catamarca puede dar mucho con el triángulo del litio, que puede dar un cambio de la matriz energética. Tenemos que hacer ese cambio con control social, ambiental y económico, y por eso estamos también aquí con caciques, artesanos de la puna catamarqueña. Creo que hay un desafío muy grande en lo que es una nueva era de la humanidad y en ese desafío tenemos que empezar a trabajar seriamente con las energías limpias y Catamarca y las regiones del litio podemos aportar mucho.

-¿Cómo fue su saludo al Papa?

-Tuve una buena conversación con el Papa, lo habíamos invitado a la inauguración del Santuario de la Virgen del Valle y le dije que, si va a la Argentina, que venga a Catamarca, sería para nosotros un placer que nos visite. Lo vi muy bien, muy lúcido.

-¿Le dijo algo de si va a la Argentina?

-No, no dijo si va o no va, no dijo nada. Pero me dijo que siga para adelante. En el país tenemos que dialogar, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que seguir para adelante...

-Hablando de eso: ¿sus legisladores van a apoyar las leyes que se están discutiendo en el Senado, la Ley Bases y el Pacto Fiscal?

-Nuestros legisladores apoyaron algunos capítulos que se refieren a la Ley Bases, pero creo que para la Argentina sería muy bueno que nos pongamos de acuerdo y que salga la Ley Bases, tal vez con algunas modificaciones, pero hay algunos capítulos que la sociedad argentina estaba esperando desde hace mucho discutir.

-El tema más polémico y más, tratándose de Catamarca, es el régimen especial para grandes inversores (RIGI)

-Sí, pero ahí hay algo muy puntual porque hay un régimen para las inversiones mineras, que se llama la ley de inversión minera, que está desde hace treinta años, y esto sería mejorar un poco este régimen. A nosotros nos parece bien que vengan por un tiempo determinado, que son dos años, algunas inversiones, siempre con control económico, social y ambiental. Yo hablo mucho con las comunidades y nosotros exigimos mano de obra catamarqueña, trabajar con los proveedores catamarqueños, como lo hace Australia, como lo hacen todos los países y las empresas tienen que estar acompañando la educación, la capacitación. Esto es muy importante porque cuando yo hablo por ejemplo con la gente de Antofagasta o los caciques ellos me dicen ‘yo también puedo ser ingeniero’…

-¿Pero sus legisladores van a acompañar la ley en el Senado?

-Parte de la ley, algún senador nuestro va a acompañar. Obviamente, no está el despacho todavía. Creo que el país, más que una ley, necesita que nos pongamos de acuerdo, a través del diálogo en algunos temas de políticas públicas.

Raúl Jalil en Roma Elisabetta Piqué

-Hay que conversar…

-Creo que hay que trabajar y el peronismo, Unión por la Patria, tiene que dialogar. Creo que se está cometiendo un error al no dialogar. Hay que dialogar, llegar a un acuerdo, porque la sociedad nos pide a los políticos que en algunos puntos estemos de acuerdo para avanzar. Porque desde hace muchos años tenemos un gran problema que es la inflación y creo que si la política tiene dos componentes, un componente cultural y un componente macroeconómico, creo que sería bien visto desde la Argentina y desde otros países que nos pongamos de acuerdo en diez o doce puntos con el Gobierno.

-Hablando del peronismo, que usted dice que está cometiendo un error en no dialogar: ¿cómo está la situación, tiene que haber una renovación en la conducción?

-No, yo siempre digo que uno nunca puede echar a nadie, que el peronismo tiene que ser amplio, e inclusive tenemos que cambiar nuestra agenda, la agenda nuestra tiene que ser de acuerdo a esta nueva era de la humanidad. Y por eso uno está acá discutiendo sobre el cambio climático y la resiliencia a este fenómeno y creo que sería bueno para todo el país que nos pongamos de acuerdo porque si la política se pone de acuerdo, los resultados en cuanto a bajar la inflación o estabilizar la economía van a ser más rápidos.

-¿Cómo evalúa estos cinco meses y pico del gobierno de Milei, siendo usted gobernador de Catamarca, provincia importantísima por el tema del litio y teniendo en cuenta que ya estuvo dos veces con Elon Musk?

-Creo que la situación de la Argentina venía desde hace muchos años complicada en lo que significa la macroeconomía, el Covid, la sequía… Cuando hablamos de cambio climático, el último año, cuando estuvo como ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los grandes problemas fue la sequía. Creo que se han hecho cosas bien, cosas que hay que mejorar. Nosotros tenemos buen diálogo con el ministro (Guillermo) Francos y también con otros ministerios, pero sería también muy bueno tener más canales de diálogo.

-No sólo con Francos…

-No sólo con Francos. Pero bueno, la política también es un aprendizaje y de a poco se va aprendiendo y veo que están dialogando más. Creo que lo que deberíamos hacer los peronistas, pero es una opinión personal, es entrar en conversaciones serias con el Gobierno para avanzar en algunos puntos de coincidencia.

