Quién es Michael Milken, el anfitrión de Milei en su viaje a Los Ángeles

LOS ÁNGELES.- Economista y multimillonario, Michael Milken, el anfitrión de hoy de Javier Milei, llegó a ser la persona más poderosa de Wall Street. Lo llamaron en una época el “rey de los bonos basura” porque hizo más dinero y a mayor velocidad que nadie en la historia de las finanzas: en una década pasó de ganar 5 a 550 millones de dólares por año.

Hace 16 meses, Milken ya había sido anfitrión de Milei en un viaje anterior del presidente argentino a Los Ángeles, para una conferencia global conocida como el “Foro de Davos de América del Norte”.

Milken amasó una fortuna ayudando a corporaciones a usar los llamados “bonos basura” para financiar adquisiciones corporativas en la ahora desaparecida Drexel Burnham Lambert, un banco de inversión de Wall Street. Sus innovaciones lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del mundo financiero en los años 80 y facilitaron la recaudación de fondos para pequeños emprendedores y para inversores corporativos.

Sin embargo, algunos economistas, en su momento, culparon a esas innovaciones de incentivar a las empresas estadounidenses a endeudarse excesivamente.

La reputación del financista se desmoronó cuando fue acusado de participar en un esquema de tráfico de información privilegiada. Milken inicialmente negó los cargos, pero finalmente se declaró culpable de seis de ellos en 1990, al admitir ante un tribunal haber manipulado los mercados financieros. “Me doy cuenta de que con mis actos he perjudicado a quienes me son más cercanos”, dijo en ese entonces.

Su suerte cambió cuando comenzó a ser investigado por Rudolph Giuliani, el abogado que años más tarde se convertiría en el popular alcalde de Nueva York. Milken se declaró culpable de sólo seis de los 98 cargos por los que fue acusado. Debió pagar una multa de 900 millones de dólares, se le prohibió de por vida trabajar en el mundo financiero y fue condenado a 10 años de prisión. Finalmente, la pena se redujo a 22 meses.

Con el título “La caída del depredador”, la revista Time hizo de su historia el tema de tapa en febrero de 1990. La noticia era el fin de la era de las transacciones y los excesos: había quebrado Drexel, la financiera que sólo cuatro años antes era la más rentable de Wall Street.

Milken fue liberado en 1993 tras dos años de prisión y rápidamente comenzó su campaña de regreso. Las conferencias anuales en California organizada por el Instituto Milken han sido una parte muy visible de los esfuerzos del multimillonario por construir un nuevo legado después de pasar por la cárcel.

El abrazo de Milken con Milei Presidencia de la Nación

En enero de 1993, días después de haber salido de la cárcel, Milken recibió una noticia devastadora de sus médicos: tenía cáncer de próstata y le quedaban, como mucho, 18 meses de vida. Tenía entonces 46 años.

Lo primero que hizo fue cambiar sus hábitos. Empezó a hacer ejercicio y a meditar, y se volvió vegetariano. Probó todas las terapias conocidas y en dos años se convirtió en un experto en cáncer y nutrición. Incluso publicó en 1998 The Taste for Living (El gusto de vivir), un libro con sus “recetas preferidas para luchar contra el cáncer”. “La reencarnación de Mike Milken” fue el título de una nota de tapa que le dedicó la revista Businessweek en mayo de 1999.

En febrero de 2020, durante su primera presidencia, Donald Trump ejerció sus amplios poderes de indulto presidencial para perdonar los delitos de una serie de figuras prominentes, entre ellas Milken. “Ha pagado un precio muy alto”, dijo en ese momento el líder republicano. “Hizo un trabajo increíble”, añadió, en referencia a la tarea filantrópica del otrora financista estrella de Wall Street.

Mike Milken tiene su propia página web en la que cuenta su propia historia e intenta derribar algunos “mitos” que dice que se construyeron alrededor de su figura.