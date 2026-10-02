Quién es Rocío Gómez, la ladera de los Menem que Karina Milei ungió como referente de la juventud de LLA

Rocío Gómez camina por los pasillos del patio Malvinas de la Casa Rosada acompañada por jóvenes que superan por poco los 20 años, como ella. Algunos se pusieron traje. Ingresa a su despacho y el grupo la escolta. Sucede a menudo.

Nombrada a fines del año pasado coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales en la subsecretaría que conduce Eduardo “Lule” Menem, esta joven de 23 años oriunda de Lomas de Zamora fue ungida como referente de la juventud y las universidades de La Libertad Avanza (LLA), en el selecto universo de dirigentes que tiene aval político directo de la secretaria general, Karina Milei.

A esa vertiente del Gobierno, Gómez llegó de la mano de Sharif Menem. Ella ya estaba involucrada en la militancia universitaria liberal (en la agrupación Somos Libres) y salía en televisión. Con el Menem más joven del clan oficialista se cruzaba en los pasillos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Él, en 2024, le escribió para que se sumara a crear la juventud oficial del partido y la pata universitaria que también respondiera a la estructura formal.

“Con Sharif se conocían y charlaban, pero se dio una maduración en 2024. Ella le respondió y le dijo: ‘Estoy para ayudar’”, refieren los que saben. El trabajo junto a los Menem comenzó en noviembre, diciembre, de ese año. En tándem, los jóvenes que respondían a las terminales del estratega Santiago Caputo -con fuerte peso en redes desde antes de que Javier Milei fuera presidente- hacían pie en las universidades con el nacimiento de Universitarios Por La Libertad (ULLA).

Por su parte, Gómez fue encargada por Karina Milei de amalgamar a aquellos veinte y treintañeros que se identificaban con el Presidente pero que estaban desperdigados en el país o reunidos en pequeñas tribus bajo distintos nombres. “Rocío no la conocía a Karina. Primero conoció a Sharif, después a Lule, después a Martín y por último a Karina, que le ordenó organizar la juventud y encontrar cuadros. Cuando eso ya estuvo listo, le encomendó armar en las universidades”, enumera una fuente al tanto.

Así, en 2025 terminó de consolidar la Juventud Nacional de La Libertad Avanza y, este año, Universitarios Por La Libertad. Ambas estructuras responden al partido. “Ahora sí, Karina. Listo, ya estamos”, le habría dicho Gómez a la secretaria general cuando concluyó ambos frentes.

Karina Milei y Rocío Gómez durante la presentación de Universitarios por La Libertad Instagram

Antítesis en álgidas discusiones públicas de Luca Bonfante, de los dirigentes jóvenes más conocidos de la izquierda, Gómez escaló casilleros en el entorno de Karina Milei. “Con su laburo se ganó la confianza de la hermana del Presidente”, aseguran fuentes al tanto. “Los chicos la respetan. Tiene ideas muy fuertes y cumple un doble rol: de vocera -porque hace medios- y de armadora”, acotan.

A un año y medio para terminar la carrera de Economía, en la diaria de la Casa Rosada Gómez trabaja a la par de Lule Menem, con quien consulta sus pasos, en la subsecretaría que depende de la Secretaría General. Con fluida oratoria y una cuota de pragmatismo que remeda a aquellos que hace rato transitan la política, no reniega de tener un cargo en el Estado pese a integrar un espacio que denosta a los empleados públicos. Un coordinador, según averiguó LA NACION, cobra en bruto $3.600.000 (unos $2.970.000 en mano).

“No tenemos cuadros técnicos jóvenes. A ella le gustó la idea cuando le dijeron que ingresara a la Casa Rosada. Se la juzgó por su edad, pero es contradictorio porque la izquierda siempre pide que haya mujeres en la toma de decisiones”, refiere una persona cercana, que repite así el argumento que la propia Gómez supo esgrimir luego de que su nombre quedara estampado en el Boletín Oficial, firmado por Karina Milei, el pasado 22 de diciembre.

Según fuentes al tanto, Gómez en su función dialoga con la secretaria general solo “para cosas puntuales”; el resto lo articula con Lule Menem.

Nacida en el conurbano, tiene una abuela kirchnerista que bancó la gestión del exintendente Martín Insaurralde y otra antiperonista. Su papá -que trabaja en Correo Argentino- y sus tíos paternos son todos K. “Intenté convencerlo, pero mi papá no me votó”, se lamentó ante los propios el año pasado, cuando integró la lista violeta por la tercera sección electoral.

No se define anarcocapitalista, sino una liberal clásica. Dicen fuentes al tanto que su primer acercamiento a esa corriente fue durante el debate por la ley de aborto legal. “En aquella discusión, que se dio cuando ella tenía quince años, se sintió identificada con la libertad individual, con que cada uno pueda tomar sus propias decisiones”, afirman quienes la conocen. En 2021, de acuerdo a voces consultadas, ahondó en ese pensamiento al notar los efectos de la inflación en la diaria del negocio que montaron junto a su hermana, en plena gestión de Alberto Fernández.

Rocío Gómez con militantes libertarios de Tucumán en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada Instagram

Su primer referente liberal fue José Luis Espert y en 2023 fiscalizó para Milei con su hermana y su cuñado. “Los amigos escuchaban a Milei y ella dijo ‘es por acá’”, aseguran en su entorno.

Sin embargo, sus díscolos en el frente interno le achacan haber militado junto a Ricardo López Murphy y haber criticado a Milei por esas épocas. La acusan, incluso, de borrar en redes las publicaciones de aquel entonces para no tener problemas ahora. Ella lo niega y suele decir a los propios que usaron esos argumentos para “desprestigiarla” cuando ascendía casilleros en LLA.

Más allá de que los suyos aseguran que Gómez articula el armado juvenil incluso con aquellos cercanos al caputismo, su vida política está ligada a los Menem y dista de las terminales donde orbitan referentes como Daniel Parisini (el Gordo Dan), Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Mariano Pérez y su gente.

En la oficina de Gómez suele vérselo a Iñaki Gutiérrez, que le maneja la cuenta de TikTok a Milei, y en los eventos en las provincias también se suma Eugenia Rolón, militante libertaria y novia de Iñaki.

Por estos días, Gómez trabaja con Sharif Menem en un encuentro de la juventud del partido y las universidades junto al Presidente. Hay voces que dicen que Karina Milei pidió que fuera en Rosario. Algunos barajan que se haga en noviembre, pero no está confirmado. “Massa metió mil jóvenes en la Facultad de Derecho. Nosotros tenemos que llegar a unos 6000 o 7000″, la escucharon arengar a la funcionaria.