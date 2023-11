escuchar

El mundo libertario no se caracteriza precisamente por su sobriedad estética. A lo largo de toda la campaña de La Libertad Avanza, si algo no pasó desapercibido fue el outfit de Javier Milei. El look del candidato a presidente osciló, casi sin escalas, de la formalidad que otorga el traje y la corbata al desparpajo del rockstar de campera de cuero, que usa en cada una de sus apariciones callejeras. Sin embargo, en los últimos meses, una nueva prenda se sumó a su placar: un conjunto deportivo Under Armour, de color negro y azul.

Fue a partir de julio que la campera con “tecnología de absorción de humedad incorporada”, tal y como se la describe en una publicación de Mercado Libre, empezó a formar parte de la vestimenta habitual del libertario. Tan seguido se lo vio a Milei con esa campera que en las redes sociales el misterio comenzó a acrecentarse. ¿Tendrá Milei más de una o siempre usa la misma? ¿Cómo fue que la consiguió?

Según pudo saber LA NACION, la que hoy es, a todas luces, una de las prendas favoritas del economista, se trató en realidad de un regalo de su asesora de imagen “en las sombras” –como ella misma se define–, Rosmery Maturana. Recientemente, fue ella quien publicó un video en su cuenta de TikTok para alardear acerca de su rol, lo que motivó que muchos usuarios se hicieran eco de la noticia. “La campera es cábala! No se la sacó más. Si ganamos va para el museo”, comentó uno, a lo que Maturana respondió: “Las corbatas también son mías y así llegó”.

Sucede que, en otra publicación, pero de su cuenta de X, la asesora de imagen compartió otro video de su autoría en el que se lo puede ver a Milei llevando varios sus obsequios. “Hace un año decidí regalarle a @JMilei corbatas de seda con fantasías destacando el azul que es puro PODER”, enfatizó.

Cómo asesora de imagen pero en las sombras hace un año decidí regalarle a @JMilei corbatas de seda con fantasías destacando el azul que es puro PODER ,y así las lució impecable ! la última es la del TRIUNFO ,a base de esfuerzo y 🫶mi humilde aporte 🦁🇦🇷 @TuckerCarlson pic.twitter.com/VF85UvF9hi — Rosmerymaturana (@Rosmerymaturan1) September 15, 2023

Oriunda de Vicente López, Rosmery Maturana estuvo presente en el búnker de La Libertad Avanza del pasado 22 de octubre, en el Hotel Libertador. Allí posó junto al dirigente brasileño Eduardo Bolsonaro, uno de los invitados especiales de una jornada agridulce, en la que Milei no logró superar el 30% de los votos que había conseguido en las PASO. Sin embargo, eso no le impidió a su seguidora celebrar el resultado. “Momento histórico MILEI junto a Karina lograron ser la segunda fuerza política solo con 2 jovenes años!!! vamossss a trabajar fuerte para ganar el balotaje sea como sea !!!”, señaló, confiada, desde donde estaba ubicada, a pocos metros del escenario.

No son muchas las imágenes que se conocen de Maturana y Milei. La primera fueron tomadas en 2021, durante una caminata política, en julio de ese año, tres semanas antes de que se oficializara la candidatura del libertario a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. “Quienes valoran tu inteligencia y no se burlan de ella son quienes están a tu par”, rezaba un mensaje escrito en Facebook por la propia Rosmery, publicación en la que también se la ve en una foto junto a Ramiro Marra.

Quienes valoran tu inteligencia y no se burlan de ella son quienes están a tu par ….. Posted by Rosmery Maturana on Friday, July 2, 2021

Militancia massista

Pero la militancia política de Maturana no comenzó hace dos años. De acuerdo a lo que se desprende de sus redes sociales, hace tiempo que la mujer participa activamente en ámbitos partidarios, aunque no desde siempre en libertarios. La asesora de imagen de Milei fue, al menos hasta 2016, una abierta simpatizante del Frente Renovador de Sergio Massa, como lo demuestran sus publicaciones en X. En esa red social se la puede ver, por ejemplo, cerca de figuras muy vinculadas al actual ministro de Economía, como es el caso de Fernando Galmarini, el “Pato”, su suegro. O, incluso, junto al por entonces exjefe de gabinete, Alberto Fernández.

Por aquellas épocas, la relación de Maturana con el massismo era por demás estrecha, al punto de que sus redes sociales se encuentran plagadas de publicaciones que remiten a los orígenes del espacio fundado por el exintendente de Tigre. Desde flyers de Malena Galmarini anunciando el lanzamiento de una “escuela de gobierno”, hasta fragmentos de discursos como el que llevó adelante Massa en el cierre del congreso del Frente Renovador en 2016.

💪los que te conocemos sabemos que sos de los pocos políticos que trabaja x la causa felicitaciones !!! Abrazo grande — Rosmerymaturana (@Rosmerymaturan1) December 10, 2021

Mucho se habló sobre los supuestos vínculos entre Milei y Massa. “Es falso. ¿Creés que son tan tontos como para crear el monstruo que se lo comió a si mismo?”, sostuvo el libertario hace dos meses, cuando se le preguntó si entre los candidatos de La Libertad Avanza había dirigentes que respondían al presidenciable de Unión por la Patria. El rol de Rosmery Maturana, en ese sentido, parece reducirse a un asesoramiento meramente estético, sin la supuesta aspiración a un cargo. LA NACION intentó comunicarse con la asesora de imagen para corroborar esa presunción, pero no obtuvo respuesta.

Temas Javier Milei