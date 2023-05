Quién ganó las elecciones 2023 en San Juan

escuchar

Las elecciones 2023 en San Juan fueron ganadas por el oficialismo provincial, representado por el actual gobernador Sergio Uñac, que de todas formas no pudo revalidar su mandato o designar un sucesor debido a la suspensión de los comicios para esta categoría por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Pero de toda formas, las elecciones sí se realizaron para definir intendentes, legisladores locales y concejales. En estas ternas, el partido Vamos San Juan de Uñac se impuso en 14 de los 19 municipios sanjuaninos. “Hemos ganado en 14 o 15 departamentos, 23 o 24 bancas. Ganamos en el 75% de los municipios. No han podido torcer la voluntad de los sanjuaninos”, dijo a la prensa el máximo dirigente de la provincia, en referencia a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que impidió su participación en los comicios de este domingo.

Sergio Uñac, cuyos candidatos se impusieron en la mayoría de las elecciones de San Juan, se mostró crítico de la decisión de la Corte Suprema que le impidió presentarse en la provincia Marcelo Aguilar

Por otra parte, la buena noticia para Unidos por San Juan, la marca local de Juntos por el Cambio, llegó en la capital provincial homónima, donde la lista 17 de Susana Laciar ganó la elección a Emilio Baistrocchi, candidato asociado a Uñac, que iba por la reelección en su municipio. A nivel provincial, la oposición se colocó segunda, con cerca del 35 por ciento de los votos en un lento escrutinio provisorio.

Una muestra del liderazgo de Uñac se vio en Rawson, el departamento de mayor peso electoral en la provincia y a la vez cuna del exgobernador y contendiente del actual mandatario José Luis Gioja. El candidato que se impuso como intendente fue Carlos Munisaga, aliado de Uñac. Munisaga sumaba 9207 votos dentro de la subagrupación Vamos San Juan (en la provincia se votó con un sistema análogo a la ley de lemas, llamado Sistema de participación democrática o Sipad) que llegaba a los 23510 en la sumatoria del frente San Juan por Todos con el 92% de las mesas del departamento contabilizadas.

Una vez avanzado el conteo, quedó definido que el reparto de las 19 intendencias sería con 14 para el oficialismo de Uñac, 4 para Unidos por San Juan y una para el sector de Gioja.

En términos legislativos, el oficialismo sanjuanino obtuvo 23 de las 36 bancas sometidas a votación en la Cámara de Diputados local, con lo que consolida una mayoría que facilitará el tratamiento de leyes al próximo gobernador, en caso de ser aliado a este espacio, o la complicará si en cambio se impone un opositor.

La participación electoral rondó el 70%, según datos provisorios previos al cierre de los comicios. En San Juan hubo 603.276 electores habilitados para sufragar y 6461 candidatos, entre las categorías de gobernador y vice (que no se contabilizaron), diputados departamentales y proporcionales, intendentes y concejales.

Cuál es la sanción para quienes no vayan a votar en la elección de San Juan

De acuerdo al artículo 15 del Código Electoral Provincial, el voto es obligatorio en esta provincia, salvo en los casos en que la Constitución Provincial o una ley establezcan lo contrario.

En ese sentido, las personas que no se hayan acercado a las urnas para emitir su voto el domingo recibirán una sanción. Se aplica una multa “desde $200 a $600 al elector o electora que deje de emitir su voto y no justifique debidamente, ante el Tribunal Electoral”. Para justificar la no emisión del sufragio, los votantes tienen hasta 90 días para presentarse ante la Justicia. Además, se debe extender la certificación pertinente para probar una causal de exención.

LA NACION